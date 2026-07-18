Οι παραλίες της Κορινθίας που αξίζει να επισκεφθείτε

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, οι παραλίες της Κορινθίας είναι ό,τι πρέπει για τα μπάνια του Σαββατοκύριακου.

Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα για να αλλάξετε παραστάσεις, να κάνετε τις βουτιές σας σε θαυμάσιες παραλίες με πεντακάθαρα νερά και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, η Κορινθία έχει ωραιότατες παραλίες για κάθε γούστο - οργανωμένες και ιδανικές για οικογενειακές εξορμήσεις αλλά και πιο απομονωμένες για ήσυχες βουτιές. Συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Κορινθίας για τις βουτιές του Σαββατοκύριακου ή και για μονοήμερη εκδρομή.

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