Περισσότερες από 200 πυρκαγιές καίνε ανεξέλεγκτα στον Καναδά

Η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά συνεχίζει να επιδεινώνεται σήμερα με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα.

Η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά συνεχίζει να επιδεινώνεται σήμερα με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, οι καπνοί από τις οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά (CIFFC), 209 πύρινα μέτωπα μαίνονται εκτός ελέγχου στη χώρα από ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών.

Αν και η περίοδος των φωτιών είναι λιγότερο δραματική, τουλάχιστον έως τώρα, σε σύγκριση με το 2023, έτος ρεκόρ, ή το 2025, το μένος των πυρκαγιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά εδώ και μία εβδομάδα.

Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την περασμένη Παρασκευή, αυτός ο αριθμός ήταν κοντά στα 16 εκατομμύρια στρέμματα.

Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο (ανατολικά), η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τα πύρινα μέτωπα σε αυτήν την επαρχία δεν έχουν προκαλέσει έως τώρα κανέναν θάνατο, όμως πολλές απομακρυσμένες κοινότητες χρειάστηκε να εκκενωθούν. Σήμερα το πρωί, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση μιας ζώνης, που βρίσκεται στον δήμο Θάντερ Μπέι, μπροστά στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι καπνοί που προέρχονται από αυτές τις πυρκαγιές και μεταφέρονται με τον άνεμο οδήγησαν σε πολύ μεγάλη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην μητρόπολη του Τορόντο, την πιο πολυπληθή πόλη του Καναδά και στις ανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ελβετική εταιρεία IQAir, οι πόλεις Σικάγο, Ντιτρόιτ, Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη ήταν η πιο μολυσμένες στον πλανήτη γύρω στις 17.00 ώρα Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ