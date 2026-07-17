Χρυσός: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων

Ο χρυσός κινήθηκε σχετικά ανοδικά την Παρασκευή, ωστόσο σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων

Ο χρυσός κινήθηκε σχετικά ανοδικά την Παρασκευή, ωστόσο σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων. Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε περίπου 1% στα 4.011,29 δολάρια ανά ουγγιά. Νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση, το πολύτιμο μέταλλο είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου, ενώ σε εβδομαδιαία βάση κατέγραφε απώλειες περίπου 2,6%. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση Αυγούστου υποχώρησαν κατά 0,7%, στα 4.018,80 δολάρια.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Να σημειωθεί ότι ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου 25% από την έναρξη του πολέμου με την υποστήριξη των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία έχουν μειώσει την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC. Ωστόσο, τα παγκόσμια επιτόκια εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, ενώ η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει τη Federal Reserve σε πιο επιθετική στάση όσον αφορά τη νομισματική της πολιτική.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs ανέφερε σε σημείωμά της ότι το ποσοστό συμμετοχής του χρυσού στα ιδιωτικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια παραμένει χαμηλό. Ωστόσο, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στο Ιράν και των ευρύτερων εντάσεων, ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαφοροποίηση των επενδυτών προς τον χρυσό, όχι μόνο από τις κεντρικές τράπεζες αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές.