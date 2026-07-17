Γάζα: Τουλάχιστον 8 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή κατά τη διάρκεια κηδείας στη Νουσέιρατ

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε σήμερα τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους και τραυμάτισε άλλους 20, που παρευρέθηκαν σε μια κηδεία στο Νουσέιρατ.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε σήμερα τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους και τραυμάτισε άλλους 20, που παρευρέθηκαν σε μια κηδεία στο Νουσέιρατ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα σήμερα, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι της Γάζας.

Αυτοί οι θάνατοι, μαζί με τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε άλλα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα, ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών για σήμερα Παρασκευή σε τουλάχιστον 12, ανέφεραν γιατροί.

Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή στο Νουσέιρατ ως «βάναυση σφαγή» εναντίον πενθούντων και κάλεσε τους μεσολαβητές, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, να ενεργήσουν για να σταματήσουν τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός, σε ερώτημα του Reuters για το συμβάν, δεν παρείχε άμεσα κάποιο σχόλιο.

Κάτοικοι σε περιοχή ανατολικά του Ντέιρ αλ Μπαλάχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν drones για να μεταδώσουν ηχητικά μηνύματα που τους διατάζουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αναγκάζοντας ορισμένες οικογένειες να φύγουν για ασφάλεια.

Οι θάνατοι αυτοί προστίθενται στον αριθμό των νεκρών άνω των 1.100 Παλαιστινίων, κυρίως αμάχων, από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας. Η Χαμάς συνήθως δεν αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες.

Η εκεχειρία σταμάτησε τις μεγάλης κλίμακας μάχες, αλλά δεν σταμάτησε τις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στοχεύει μαχητές. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα κατά την ίδια περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ