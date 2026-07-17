Πετρέλαιο: «Άλμα» 4% μετά την επίθεση Ιράν σε κρίσιμες υποδομές του Κουβέιτ - Εβδομαδιαία κέρδη άνω του 13%

Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ ότι το Ιράν επιτέθηκε σε μονάδα αφαλάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, προσθέτοντας μία ακόμα αρνητική είδηση κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Νέα σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ ότι το Ιράν επιτέθηκε σε μονάδα αφαλάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, προσθέτοντας μία ακόμα είδηση κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, το Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ το σκέφτεται σοβαρά να κλιμακώσει την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθως η αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροπλάνα ανεφοδιασμού ενόψει μιας πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι την Τρίτη παρουσιάστηκαν νέα στρατιωτικά σχέδια στον Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων και μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν, όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, νέα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις με στόχο να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης στο Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται υπό κατασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο περίπου 4% στα 87,82 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate σημείωσαν επίσης άνοδο στα επίπεδα του 4% στα 82,28 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ενισχυμένα πάνω από 13%.

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στην εγκατάσταση, προκαλώντας πυρκαγιά που επηρέασε μεγάλο αριθμό μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Kuwait Times.

Το Κουβέιτ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μονάδες αφαλάτωσης για πόσιμο νερό, με τους αναλυτές να επισημαίνουν εδώ και καιρό τις ανησυχίες τους ότι το Ιράν θα χτυπήσει υποδομές που είναι κρίσιμες για την υποστήριξη της ζωής των πολιτών.

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ και τη Συρία σε αντίποινα για τον τελευταίο γύρο επιθέσεων της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο PressTV.

Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοικτά των ακτών του Ομάν προκαλώντας μικρές ζημιές, ανέφερε το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή.

Σήμερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ολοκλήρωσε την έκτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, όπως στρατιωτικές υποδομές logistics και ναυτιλιακές δυνατότητες.

Η Centcom δήλωσε ότι περισσότεροι από 50.000 στρατιωτικοί επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόροι και έτοιμοι».