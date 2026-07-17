Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση κατά του Ιράν - Στέλνει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροπλάνα ανεφοδιασμού ενόψει μιας πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροπλάνα ανεφοδιασμού ενόψει μιας πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι την Τρίτη παρουσιάστηκαν νέα στρατιωτικά σχέδια στον Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν, όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, νέα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις με στόχο να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη η πρόσβαση στο εμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης στο Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, ωστόσο φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο για να προκαλέσει αρκετή ζημιά ώστε το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει το Ορμούζ και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του Τραμπ όσο αφορά τα πυρηνικά, όπως αναφέρει το Axios.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το «πράσινο φως» για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Πέμπτη για πέμπτη διαδοχική ημέρα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στο Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται βασικό κέντρο επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, μέσω του Μπαντάρ Αμπάς διακινούνται πυρομαχικά, εφόδια και ενισχύσεις προς άλλες περιοχές των Στενών.

Την ίδια ώρα, το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν αμερικανική βάση στη Συρία, αν και, σύμφωνα με το Axios, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη βάση πριν από αρκετούς μήνες.

Αεροσκάφη

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος περίπου 30 στρατιωτικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και περίπου τον ίδιο αριθμό στο Αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να αποστείλει αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, επαναφέροντας τη στρατιωτική δύναμη στα επίπεδα που βρισκόταν στην αρχή του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να επιχειρούν τα αεροσκάφη αυτά από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Όπως επισημαίνει το Axios, η Τεχεράνη εξακολουθεί προς το παρόν να μην σχεδιάζει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, καθώς μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα προκαλούσε μαζικά αντίποινα.

«Μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα, και θα το πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην βασίζεστε στο ότι θα παραμείνουμε ήσυχοι αν μας επιτεθείτε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του την Τρίτη. «Μην βασίζεστε σε όσα προηγήθηκαν. Δεν θα είναι επανάληψη, θα είναι ένα διαφορετικό γεγονός, πολύ πιο ισχυρό» τόνισε.

Σύμφωνα με το Axios, η παρουσία επί μήνες δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων. Το πρόβλημα δεν ήταν έντονο όταν ο ισραηλινός εναέριος χώρος παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κλειστός λόγω του πολέμου, όμως πλέον, με την επανέναρξη των πτήσεων και την αυξημένη καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση, η άφιξη επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς απομένουν μόλις τρεις μήνες έως τις εκλογές, όπως επισημαίνει το Axios. Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, στενή σύμμαχος του Νετανιάχου, έχει ζητήσει να απομακρυνθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή τουλάχιστον να περιοριστεί ο αριθμός τους, πρόταση στην οποία αντέδρασαν το υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από το Ισραήλ να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού, με τον Νετανιάχου να έχει τον τελευταίο λόγο στο θέμα.