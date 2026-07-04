Γερμανία: Οι τράπεζες αναμένεται να «απογειώσουν» τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

Μπαίνουν στο παιχνίδι συνεταιριστικές τράπεζες και ταμιευτήρια. Προειδοποιήσεις ότι οι παραδοσιακοί πελάτες αυτών των τραπεζών, πιθανότατα δεν κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν τα crypto.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων στη Γερμανία αναμένεται να αποκτήσει σημαντική δυναμική τους επόμενους μήνες, καθώς εκατομμύρια πολίτες θα μπορούν σύντομα να διαπραγματεύονται εικονικά νομίσματα απευθείας μέσω των τοπικών τραπεζών τους, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν εξειδικευμένες πλατφόρμες τρίτων.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τόσο οι συνεταιριστικές τράπεζες όσο και τα ταμιευτήρια, τα οποία παραδοσιακά εξυπηρετούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις τοπικές τους κοινότητες, βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης και διάθεσης των δικών τους υπηρεσιών διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων για ιδιώτες πελάτες.

Με την είσοδο αυτών των δύο γιγάντιων τραπεζικών ομίλων, οι οποίοι διαθέτουν συνολικά δεκάδες εκατομμύρια πελάτες, οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα «απευθύνονται πλέον σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό», δήλωσε ο Julian Schmeing, εταίρος στη συμβουλευτική εταιρεία διοίκησης ZEB, η οποία ειδικεύεται στον χρηματοοικονομικό τομέα. «Τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν πλέον ένα εξειδικευμένο ή περιθωριακό θέμα.»

Η ευρεία υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων δεν ήταν αυτονόητη στη Γερμανία. Η χώρα είναι γνωστή για τη δημοσιονομική της συντηρητικότητα, όπως αποδεικνύεται από το λεγόμενο «φρένο χρέους» (debt brake), το οποίο περιόριζε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να δημιουργεί μεγάλα ελλείμματα, μέχρι που χαλάρωσε πέρυσι. Επίσης, περισσότεροι Γερμανοί ζουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες παρά σε ιδιόκτητες, ενώ μέχρι την περίοδο της πανδημίας οι πιστωτικές κάρτες αντιμετωπίζονταν με επιφυλακτικότητα σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Αντίθετα, τα κρυπτονομίσματα είναι γνωστά για τη μεγάλη μεταβλητότητά τους, γεγονός που εξηγεί γιατί τα γερμανικά ταμιευτήρια ήταν αρχικά διστακτικά να δραστηριοποιηθούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, οι τράπεζες είχαν απορρίψει την παροχή πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σε ιδιώτες πελάτες, επικαλούμενες «μη υπολογίσιμους κινδύνους». Ωστόσο, καθώς η ζήτηση από τους πελάτες αυξανόταν, αναθεώρησαν τη στάση τους.

Ορισμένες από τις σχεδόν 650 συνεταιριστικές τράπεζες της Γερμανίας προσφέρουν ήδη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, η οποία αναπτύχθηκε από τη DZ Bank και επιτρέπει συναλλαγές σε Bitcoin, Ethereum, Litecoin και Cardano. Για τα περίπου 340 γερμανικά ταμιευτήρια, η DekaBank αναπτύσσει ένα αντίστοιχο προϊόν, το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά και θα διατεθεί σταδιακά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε τοπική τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα προσφέρει ή όχι την υπηρεσία. Το αρχικό ενδιαφέρον φαίνεται ιδιαίτερα έντονο. «Αναμένουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός τραπεζών, που θα ξεπερνά τις εκατό, θα προσφέρει το προϊόν στο μέλλον», δήλωσε ο Markus Bärenfänger, ειδικός προϊόντων της DZ Bank.

Παρότι έρευνα της εταιρείας υποδομών κρυπτονομισμάτων Boerse Stuttgart Digital έδειξε ότι μόνο το 25% των ερωτηθέντων στη Γερμανία δηλώνει πως έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – έναντι 24% στην Ιταλία και 23% στη Γαλλία – αυτό ενδέχεται να αλλάξει καθώς οι συναλλαγές γίνονται ευκολότερες. Η ίδια έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι Γερμανοί εμπιστεύονται την κύρια τράπεζά τους υπερδιπλάσια σε σχέση με τις εξειδικευμένες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται περίπου στο 38% έναντι 19%.

Εκφράζονται και ανησυχίες

Η Volksbank Raiffeisenbank Würzburg ήταν μία από τις πρώτες συνεταιριστικές τράπεζες που προσέφεραν υπηρεσίες συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Claus Reder δήλωσε ότι αρκετές εκατοντάδες πελάτες χρησιμοποιούν ήδη το νέο προϊόν.

«Πλέον, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ένα οικείο τραπεζικό περιβάλλον», ανέφερε. «Αυτό προσδίδει στην υπηρεσία συναλλαγών έναν βαθμό αξιοπιστίας.»

Το κατά πόσο οι περιφερειακές τράπεζες θα αποκομίσουν τελικά σημαντικά κέρδη από τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα μένει να αποδειχθεί. Πολύ σημαντικότερο, σύμφωνα με ορισμένους, είναι το γεγονός ότι η παροχή αυτής της υπηρεσίας συμβάλλει στη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και στην προσέλκυση νέων.

«Αν μια τοπική τράπεζα δεν προσφέρει δυνατότητα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, χάνει τη σημασία και την ανταγωνιστικότητά της σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, όπως μεταξύ των νέων ή των τεχνολογικά εξοικειωμένων πελατών», δήλωσε ο Ralf Kölbach, επικεφαλής της συνεταιριστικής τράπεζας Westerwald Bank, η οποία πρόσφατα εγκαινίασε υπηρεσία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Η μεταστροφή του τραπεζικού κλάδου έχει προκαλέσει επικρίσεις από ειδικούς του χρηματοοικονομικού τομέα. «Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι πύλες προς την αγορά κρυπτονομισμάτων ανοίγουν πλέον από τα ταμιευτήρια και τις συνεταιριστικές τράπεζες», δήλωσε ο Co-Pierre Georg, καθηγητής στη Frankfurt School of Finance & Management, προσθέτοντας ότι οι παραδοσιακοί πελάτες αυτών των τραπεζών «πιθανότατα δεν κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν τα κρυπτονομίσματα».

Ακόμη και η DSGV, η ένωση εκπροσώπησης των γερμανικών ταμιευτηρίων, έχει προειδοποιήσει ότι οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα απευθύνονται σε επενδυτές που λαμβάνουν μόνοι τους τις επενδυτικές αποφάσεις τους, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μια εξαιρετικά κερδοσκοπική μορφή επένδυσης, με κίνδυνο ολικής απώλειας του κεφαλαίου».

Για τους υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων, ωστόσο, υπάρχει και το στοιχείο του FOMO (Fear of Missing Out – φόβος ότι θα χάσει κανείς μια σημαντική ευκαιρία) αν μείνει εκτός της αγοράς. «Πιστεύω ότι τα κρυπτονομίσματα θα εξελιχθούν σε μια απολύτως φυσιολογική κατηγορία επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, δίπλα στις μετοχές, τα ομόλογα και τις επενδύσεις στις ιδιωτικές αγορές», δήλωσε ο Reder, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι τοποθετήσεις αυτές δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα.

Ο Kölbach, από την πλευρά του, δεν θεωρεί ότι η τράπεζά του αντιμετωπίζει ουσιαστικούς κινδύνους για τη φήμη της. «Η ζωή και οι κίνδυνοί της δεν μπορούν να ασφαλιστούν πλήρως. Οι πελάτες μας αποφασίζουν μόνοι τους», δήλωσε.