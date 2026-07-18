Οι μεγάλοι χαμένοι του Μουντιάλ

Φίλαθλοι, πόλεις - οικοδέσποινες και ξενοδοχεία, για ξεχωριστούς λόγους, δεν απόλαυσαν την... πίτα εσόδων του Μουντιάλ.

Όπως κάθε κατάσταση στη ζωή, έτσι και το Μουντιάλ έχει νικητές και χαμένους, όπως αναλύει το BBC. Οι φίλαθλοι μπορεί να έχουν πραγματοποιήσει όνειρο ζωής, πηγαίνοντας στα γήπεδα των ΗΠΑ για να δουν από κόντα τη χώρα τους να αγωνίζεται στη γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά από οικονομικής άποψης, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν δύσκολο.

Φίλαθλοι

Τα τεράστια ποσά μόνο για την πληρωμή των εισιτηρίων και η κριτική για τη δυναμική στρατηγική τιμολόγησης της FIFA, η οποία αυξάνει τις τιμές όταν η ζήτηση είναι υψηλή, αποτέλεσαν σημαντικό βαρίδι, ενόψει και του τελικού Αργεντινής - Ισπανίας. Ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι «δεν θα πλήρωνε» το τίμημα των 1.000 δολαρίων για το πρώτο ματς της πατρίδας του εναντίον της Παραγουάης.

Τα εισιτήρια για τον τελικό στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ κυμαίνονται στα 32.970 δολάρια, ενώ ορισμένα εισιτήρια στην αγορά μεταπώλησης έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατ. δολάρια, με τον φετινό τελικό Μουντιάλ να αποτελεί τον ακριβότερο αγώνα σπορ στην αμερικανική ιστορία, ξεπερνώντας και το Super Bowl. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε το κόστος των εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι ήταν σύμφωνο με άλλες αθλητικές διοργανώσεις στις ΗΠΑ.

Εκτός από τα εισιτήρια, οι οπαδοί έχουν επίσης πιεστεί από τα υπέρογκα κόστη σε πτήσεις, φαγητό και διαμονή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έγινε πρωτοσέλιδο ήταν η αύξηση των εισιτηρίων τρένου του New Jersey Transit. Ένα 30λεπτο ταξίδι με τρένο προς το στάδιο MetLife αυξήθηκε στα 150 δολάρια από τα συνηθισμένα 12,90 δολάρια για εισιτήριο μετ' επιστροφής.

Πόλεις - οικοδέσποινες

Οι 16 διοργανώτριες πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχουν καλωσορίσει την εισροή οπαδών και τουριστών που ενισχύουν τη φιλοξενία, τα ξενοδοχεία και τις τοπικές επιχειρήσεις. Αλλά ενώ οι Σκωτσέζοι «ήπιαν»... όλη τη Βοστώνη και έχουν κερδίσει την καρδιά της πόλης και των κατοίκων της, οι ειδικοί λένε ότι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστα.

Η FIFA εκτίμησε ότι περίπου 41 δισ. δολάρια θα προστεθούν στην παγκόσμια οικονομία, εκ των οποίων τα 17 δισ. δολάρια θα ενισχύσουν μόνο την οικονομία των ΗΠΑ, με δημιουργία 185.000 θέσεων εργασίας, κυρίως στον τομέα της φιλοξενίας και της διαμονής. Αλλά ο Αλεξάντερ Μπούτζιερ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης έργων Oxford Global Projects, λέει ότι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη ενός τόσο μεγάλου αθλητικού γεγονότος δεν αποτυπώνονται.

Οι διοργανώτριες πόλεις συνήθως βλέπουν μεγάλη πτώση στους επισκέπτες, τόνισε, καθώς πολλοί επιδιώκουν να αποφύγουν το χάος του Μουντιάλ. Και ενώ μπορεί να υπάρξει μια σύντομη, απότομη αύξηση στις προσλήψεις, υποστηρίζει ότι συνήθως αφορά μόνο χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας. «Δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά δεν δημιουργεί πλούτο», επεσήμανε.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσλήψεις σε παμπ, μπαρ και εστιατόρια των ΗΠΑ αυξήθηκαν ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάιο, αλλά η άνθηση ήταν βραχυπρόθεσμη. Το μόνο «αξιόλογο» οικονομικό όφελος, είναι τα έργα υποδομών που μπορούν να γίνουν, όπως η ανακατασκευή και η κατασκευή κατοικιών στο Στράτφορντ του Λονδίνου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 καθώς η ανάπτυξη με επενδύσεις σε υπάρχοντα στάδια, ξενοδοχεία, προπονητικά κέντρα δεν φέρνει οικονομικά οφέλη.

Ξενοδοχεία

Οι μεγάλες προσδοκίες περί υψηλής ζήτησης για δωμάτια ξενοδοχείων δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα, με τους φορείς του κλάδου να αναφέρουν χαμηλότερες κρατήσεις στις πόλεις - οικοδέσποινες σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν «πολύ πίσω από τα προηγούμενα χρόνια», παρά το γεγονός ότι το Βανκούβερ φιλοξένησε επτά από τους αγώνες στον Καναδά.

Οι αθλητικοί αγώνες «δεν δημιουργούν 40 συνεχόμενες ημέρες με sold out ξενοδοχεία», αλλά μάλλον οδηγούν σε υψηλή ζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για τους Αμερικανούς ξενοδόχους, ο ενθουσιασμός πριν από το Μουντιάλ επίσης δεν απέδωσε καρπούς. Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Ξενοδόχων και Καταλυμάτων (AHLA) κατηγόρησε τη FIFA ότι προέβη σε μπλοκάρισμα πολλών δωματίων για δική της χρήση και δημιούργησε ψευδή ζήτηση.

Η Mάριον Λαπούρ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια στην Deutsche Bank Research υπενθύμισε ότι το ίδιο συνέβη στη Γαλλία το 1998, όταν η ζήτηση απογοήτευσε τις προβλέψεις. «Μέχρι τον Απρίλιο, το 80% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι κρατήσεις ήταν κάτω από τις αρχικές τους προβλέψεις - τα 2/3 των ξενοδόχων της Νέας Υόρκης ανέφεραν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες κρατήσεις» διευκρίνισε.

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