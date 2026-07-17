Wall Street: Στις συμπληγάδες του τεχνολογικού sell off και του Ιράν - Εβδομαδιαίες απώλειες 3% ο Nasdaq

Kαι οι τρεις δείκτες υποχώρησαν σε εβδομαδιαία βάση, με τον Dow να χάνει περίπου 1% και τον S&P 500 να διολισθαίνει 1,6%.

Ο κλάδος της τεχνολογίας αποδείχθηκε για δεύτερη σερί συνεδρίαση το μεγάλο «βαρίδι» των συναλλαγών την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης υποχώρησαν, πυροδοτώντας ένα ευρύτερο risk off κλίμα. Παρά το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα της περιόδου αποτελεσμάτων, η ανησυχία των επενδυτών παραμένει υψηλή εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ανάμεικτων οικονομικών δεικτών, την ώρα που οι ημιαγωγοί ξεχωρίζουν ως το μεγαλύτερο αίνιγμα της αγοράς.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,77% στις 52.146,39 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 1,01% στις 7.457.78 μονάδες, ενώ ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 1,40% στις 25.529,24 μονάδες. Kαι οι τρεις δείκτες υποχώρησαν σε εβδομαδιαία βάση, με τον Dow να χάνει περίπου 1%, τον S&P 500 1,6% ενώ ο Nasdaq διολίσθησε πάνω από 2,9%.

Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor συνέχισε πτωτικά, υποχωρώντας άνω του 1%, ενώ μέχρι στιγμής τον Ιούλιο διολισθαίνει κατά 17%. Φέτος, εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 63,2% σε σύγκριση με την άνοδο 10% του S&P 500, ωστόσο σχεδόν το 35% των κερδών από την αρχή του 2026 έχει πλέον διαγραφεί.

Κάθε μέλος της ομάδας των Magnificent Seven σημείωσε πτώση, με τις μετοχές της Meta και της Alphabet να καταγράφουν πτώση 2,8% και 2% αντίστοιχα. Περίπου 3% υποχώρησε και η IBM.

«Η τελευταία εξέλιξη είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού από μοντέλα ανοιχτού κώδικα στην Κίνα, τα οποία φέρεται να ανταγωνίζονται την απόδοση των κορυφαίων προσφορών από την Anthropic και την OpenAI, εγείροντας νέες ανησυχίες σχετικά με τον μεγάλο ρυθμό των τεχνολογικών δαπανών», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Edward Jones.

«Βλέπουμε σημάδια κόπωσης, με τη ζήτηση των χρηστών για Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνεται πιο ευαίσθητη στις τιμές και την αγορά να αρχίζει να τιμωρεί τις εταιρείες που αυξάνουν τις δαπάνες τους πολύ επιθετικά», συνέχισε. «Θεωρούμε αυτή την αστάθεια ως ένα σημάδι ότι το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης πιθανότατα ωριμάζει αντί να καταρρέει, κάτι που αποτελεί ένα υγιές μέρος του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται οι μετασχηματιστικοί επενδυτικοί κύκλοι» τόνισε.

Παράλληλα με τα τσιπ, η μετοχή της Netflix σημείωσε σημαντική πτώση την Παρασκευή, υποχωρώντας περισσότερο από 7%, καθώς το guidance της εταιρείας δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η ανάπτυξη του κολοσσού του streaming επιβραδύνεται.

Επίσης, για έκτη συνεχόμενη ημέρα υποχώρησε η μετοχή της SpaceX, μάλιστα χάνοντας πάνω από 5%, με την εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης να οδεύει προς απώλειες άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε αγοραία αξία από το peak που βρέθηκε πριν από ένα μήνα.

Στην ενέργεια, το πετρέλαιο σημείωσε νέο άλμα με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με το Brent και το WTI να ενισχύονται 4%, σημειώνοντας εντυπωσιακά διψήφια κέρδη σε εβδομαδιαία βάση.

Το Κουβέιτ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν επιτέθηκε σε μονάδα αφαλάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ολοκλήρωσε το έκτο συνεχόμενο βράδυ επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων υποδομών logistics και ναυτιλιακών δυνατοτήτων. Την ίδια ώρα ο Τραμπ εξετάζει νέα σχέδια για να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν επίσης την Παρασκευή ότι στοχοποίησαν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία και το Μπαχρέιν, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε όλη τη Μέση Ανατολή.