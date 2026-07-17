EE: Νέοι κανόνες για να σταματήσει η καταστροφή απούλητων ρούχων και υποδημάτων

Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα τεθούν σε εφαρμογή για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι νέοι κανόνες που απαγορεύουν την καταστροφή αδιάθετων ρούχων, αξεσουάρ ένδυσης και υποδημάτων στο πλαίσιο του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα (ESPR).

Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα τεθούν σε εφαρμογή για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι νέοι κανόνες που απαγορεύουν την καταστροφή αδιάθετων ρούχων, αξεσουάρ ένδυσης και υποδημάτων στο πλαίσιο του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα (ESPR).

Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αναμένεται να ακολουθήσουν τον Ιούλιο του 2030. Προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, οι κανόνες αυτοί θα προαγάγουν την ορθολογικότερη χρήση των πόρων, τον περιορισμό της περιβαλλοντικής βλάβης, και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Έτσι, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας θα μπορεί να υιοθετήσει ταχύτερα πιο κυκλικές πρακτικές.

Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 4-9% των αδιάθετων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταστρέφονται πριν καν χρησιμοποιηθούν. Τα απόβλητα αυτά παράγουν περίπου 5,6 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2. Ο κανονισμός ESPR, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2024, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη βιωσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, βελτιώνοντας την κυκλικότητα, την ενεργειακή απόδοση, την ανακυκλωσιμότητα, και την ανθεκτικότητά τους. Η απαγόρευση της καταστροφής των αδιάθετων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι ένα από τα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα του κανονισμού ESPR. Ο κανονισμός απαιτεί επίσης από τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τα αδιάθετα καταναλωτικά προϊόντα που απορρίπτουν ως απόβλητα, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, χωρίς πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.Όλα αυτά απηχούν τις ολοένα και αυξανόμενες ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τα απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των επιπτώσεων της γρήγορης μόδας στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στο να διατηρούν τα προϊόντα σε χρήση, πουλώντας τα, δωρίζοντάς τα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή κοινωνικές επιχειρήσεις, ή προετοιμάζοντάς τα για επαναχρησιμοποίηση. Η καταστροφή θα επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ιεράρχηση των τρόπων επεξεργασίας των αποβλήτων. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026, η Επιτροπή έχει εγκρίνει μέτρα για να διευκρινίσει υπό ποιες συνθήκες θα επιτρέπεται η καταστροφή αυτή — π.χ. για λόγους ασφάλειας ή ζημίας του προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των κανόνων για την καταστροφή αδιάθετων προϊόντων μπορείτε να βρείτε εδώ.