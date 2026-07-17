Iδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στις εξόδους της Αττικής

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής, καθώς, όπως φαίνεται, αρκετοί είναι εκείνοι που ταξιδεύουν προς τις περιφέρειες για το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, κίνηση θα βρουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα από Ανθούσα εως την Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως τα διόδια Ελευσίνας.

Στο «κόκκινο» είναι και η άνοδος του Κηφισού όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά τον Ρέντη, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 36.800 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 24.376 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 61.176 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ