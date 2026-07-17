Υπογράφηκε το μνημόνιο για τη νέα ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο – Επένδυση 8,4 εκατ. ευρώ στην τουριστική εκπαίδευση

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον 'Αγιο Νικόλαο, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και του δήμου Αγίου Νικολάου για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον 'Αγιο Νικόλαο, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και του δήμου Αγίου Νικολάου για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Το μνημόνιο, που υπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού και ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, θεσμοθετεί για πρώτη φορά τη συνεργασία των δύο πλευρών για την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, επισφραγίζει την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο δήμος από το 2024, με την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής και οικονομοτεχνικής μελέτης για τη μετεγκατάσταση της σχολής στη θέση «Φουρνιά» στα Λακώνια.

Η νέα ΑΣΤΕΚ σχεδιάζεται ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό συγκρότημα, με στόχο να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο τουριστικής εκπαίδευσης. Η χωροθέτησή της δίπλα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στον χώρο όπου προβλέπεται η ανάπτυξη φοιτητικών εστιών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού εκπαιδευτικού και ερευνητικού πόλου στον 'Αγιο Νικόλαο, ενισχύοντας τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τον τουριστικό κλάδο.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου, η οποία προβλέπει την κατασκευή δύο σύγχρονων εκπαιδευτικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 3.330 τετραγωνικών μέτρων. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια, βιβλιοθήκη, χώρους φοιτητικής μέριμνας και όλες τις απαραίτητες υποδομές που απαιτεί μια σύγχρονη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περίπου 8,4 εκατ. ευρώ. Μετά την υπογραφή του μνημονίου, το έργο εισέρχεται στη φάση της ωρίμανσης, με επόμενο βήμα την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την έναρξη των διαδικασιών κατασκευής.

Ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου, που θα ενισχύσει τον ρόλο της περιοχής στην τουριστική εκπαίδευση, ενώ η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ενίσχυση της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού, καθώς η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

