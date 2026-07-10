Χρηματιστήριο: Νέα απόπειρα για τις 2.500 μονάδες, με αδύναμο τζίρο

Εν μέσω μικτών τάσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί εκ νέου να ανακτήσει το επίπεδο των 2.500 μονάδων. Κέρδη έως και άνω του 1% για τον δείκτη των τραπεζών.

Upd. 12:58

Εν μέσω μικτών τάσεων στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, και μετά τη χθεσινή άνοδο στη Wall Street, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί εκ νέου να ανακτήσει το επίπεδο των 2.500 μονάδων, κάτι που δεν κατάφερε χθες παρά το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες.

Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός έπληξε περίπου 90 στόχους στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Οι επιθέσεις είχαν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του το Ιράν επιτάχυνε τις εξαγωγές του, μεταφέροντας περίπου 11 εκατ. βαρέλια αργού με υπερδεξαμενόπλοια μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επαναφέρει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε κάθε περίπτωση, η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουνίου και υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες, θα οδηγούσε σε άρση των κυρώσεων και θα αποκαθιστούσε την ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δεν πέτυχε κανέναν από αυτούς τους στόχους και παραμένει ουσιαστικά στον «αέρα». Πάντως, οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνεχίζονται.

Χθες η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,18%, ενώ του 10ετούς μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,55%. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 3,08%, ενώ του βρετανικού 10ετούς υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,90%.

Η τιμή του Brent κινείται συγκρατημένα, μεταξύ 75 και 77 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να περιορίσει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αντί να προκαλούν κάποια άμεση συρρίκνωση της προσφοράς πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρεί οριακά περί του 0,16%, ενώ τόσο ο CAC στο Παρίσι όσο και ο βρετανικός FTSE100 είναι σχεδόν αμετάβλητοι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.506,13 μονάδες με άνοδο 0,56%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,99% στις 2.870,83 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 1,66% της Alpha Bank στα 4,10 ευρώ και τα κέρδη 1,58% της ΕΤΕ στα 15,77 ευρώ. Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς ακολουθούν ενισχυμένες 1% και 0,67% αντίστοιχα, ενώ μικρότερα κέρδη καταγράφει και η Optima (+0,58%). Σε οριακά θετικό έδαφος κινούνται οι τίτλοι των Eurobank (+0,23%) και Credia (+0,18%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2:1 με 74 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 37 σε αρνητικό και 42 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος σχετικά αδύναμος μέχρι στιγμής, καθώς λίγο πριν τις 13:00 διαμορφώνεται σε 68,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,30 εκατ.ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα υψηλότερα κέρδη σημειώνουν οι μετοχές των Cenergy (+3,52%) και Helleniq Energy (+2,47%) και ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι ΟΤΕ (+1,99%), Allwyn (+1,80%), Τιτάν (+0,99%), Lamda Development (+0,93%), Aktor (+0,71%) και Motor Oil (+0,63%).

Με ήπιες απώλειες διαπραγματεύονται οι ΔΕΗ (-0,59%), Metlen (-0,50%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,45%) και Coca-Cola HBC (-0,18%).