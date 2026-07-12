Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλιας Σβιριντένκο

Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβυλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έχει προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλιας Σβιριντένκο.

“Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη” ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ.

“Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβυλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας¨, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ