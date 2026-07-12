Πέντε συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών σε Καστοριά και Κοζάνη

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Συνολικά πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 4 έως 11 Ιουλίου σε περιοχές της Καστοριάς και της Κοζάνης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας των δύο νομών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν συνολικά 2,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 0,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, τρία ναρκωτικά δισκία, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Ειδικότερα, στην Καστοριά συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 58, 26 και 21 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν, κατά περίπτωση, ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Στην Κοζάνη συνελήφθησαν ένας 36χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και ένας 25χρονος, ο οποίος κατείχε ένα τσιγάρο κάνναβης.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι στοχευμένοι έλεγχοι για την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ