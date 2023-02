Απαρχή μιας νέας εποχής για τον Γενικό Δείκτη (;) - Τι περιμένουνε οι traders το 2023

Απαρχή μιας νέας εποχής για τον Γενικό Δείκτη (;) - Τι περιμένουνε οι traders το 2023.

Είναι γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2022 το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πραγματοποιήσει μια σπουδαία ανοδική κίνηση. Πιο συγκεκριμένα ο ΓΔ σε διάστημα 4 μηνών αναρριχήθηκε 250 μονάδες υψηλότερα, από τις 783 μονάδες στις 1033 που βρίσκεται σήμερα (05/02/2023) με απόδοση 32%. Το ερώτημα πολλών (μικρό) επενδυτών είναι, για πόσο μπορεί να συνεχίσει αυτό το ράλι, μέχρι ποιες τιμές μπορεί να ανέβει ο ΓΔ και πότε θα διορθώσει , ώστε να

επανατοποθετηθούν; Η ανάλυση των περισσοτέρων (μικρό) επενδυτών είναι εφήμερη, εξετάζουν που είναι σήμερα η τιμή ώστε να προβλέψουν το που θα πάει αύριο.

Σε αντίθεση, οι επαγγελματίες και οι θεσμικοί επενδυτές εξετάζουν που ήταν η τιμή στο παρελθόν και το που βρίσκεται τώρα ώστε να κατανοήσουν το που μπορεί να φτάσει στο μέλλον.

Ο ΓΔ τον Νοέμβριο του 2007 με υψηλό 5346 μονάδες ξεκίνησε την καθοδική του μέτρηση ενώ τον Φεβρουάριο του 2016 με χαμηλό 420 μονάδες ολοκλήρωσε την καθοδική του μέτρηση, 5 κυμάτων. Να αναφέρουμε ότι στην κυματική ανάλυση η κύρια τάση, απαρτίζεται από 5 κύρια κύματα. 3 προωθητικά κύματα που πηγαίνουν με την ώθηση (φορά) της κύριας τάσης (1-3-5) και 2 διορθωτικά κύματα (2-4) όπου έχουν αντίθετη ώθηση από την κύρια τάση.

Αν εξετάσουμε την ψυχολογία των επενδυτών, καταλαβαίνουμε ότι για 8,5 χρόνια δεν εμπιστευόντουσαν την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση το ελληνικό χρηματιστήριο με αποτέλεσμα να ξεπουλάνε συνεχώς τις μετοχές του ΓΔ. Κυματικά, μετά την ολοκλήρωση των 5 κυμάτων καθοδικής τάσης υπάρχουν 2 σενάρια.

Το πρώτο σενάριο είναι μια ισχυρή ανοδική αντίδραση με δομή 3 κυμάτων (Α-Β-C) . Η ανοδική αντίδραση διορθώνει την πτώση των προηγούμενων 5 κυμάτων και προσεγγίζει (τουλάχιστον) το 38,2% του εργαλείου Fibonacci Retracement. Στην περίπτωση του ΓΔ το 38,2% του Fibonacci Retracement βρίσκεται στις 2302 μονάδες.

Το δεύτερο σενάριο είναι η αντιστροφή της τάσης. Δηλαδή μετά από 5 κύματα καθοδικά, να ξεκινήσει μια νέα κίνηση με 5 κύματα ανοδικά. Συνεπώς από τον Φεβρουάριο του 2016 να έχει ξεκινήσει η αντιστροφή τάσης. Η αντιστροφή τάσης σημαίνει ότι η νέα ανοδική τάση θα έχει δομή 5 κυμάτων και ότι θα ξεπεράσει η τιμή τα προηγούμενα υψηλά (5346 μονάδες).

Range duration & Volatility

Το ερώτημα που θα σκέφτονται αρκετοί επενδυτές, είναι γιατί το 2016 που ο δείκτης είδε τα χαμηλά του δεν ξεκίνησε με ορμή και ώθηση για την ανοδική αντίδραση; Από τον Φεβρουάριο του 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 (6,5 έτη) ήταν ο απαραίτητος και απαιτούμενος χρόνος ώστε οι επενδυτές να διώξουν την αρνητική ψυχολογία των προηγούμενων ετών (2007-2016). Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια ο ΓΔ περιφερόταν σε ένα εύρος τιμών (range) από 500

μονάδες έως και 950 μονάδες. Χρηματιστηριακά αυτό ονομάζεται μείωση μεταβλητότητας. Πάντα όμως μετά την μείωση μεταβλητότητας ακολουθεί αύξηση μεταβλητότητας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκ νέου μείωση μεταβλητότητας.

Από τους σφηνοειδής σχηματισμούς, σχηματισμοί που εξολοκλήρου μειώνουν την μεταβλητότητα και κατά την ενεργοποίηση τους ακολουθεί ραγδαία αύξηση της μεταβλητότητας, έχουμε μάθει ότι όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παραμένει η τιμή σε ένα εύρος τιμών, τόση θα είναι η έκταση και η ένταση της τιμής κατά την έξοδο από τον σχηματισμό. Δηλαδή η έκταση και η ένταση της τιμής είναι ανάλογη με τον χρόνο παραμονής εντός του range.

Κυματική μέτρηση

Από το χαμηλό του Φεβρουαρίου 2016 στις 420 μονάδες μέχρι και το υψηλό του Ιανουαρίου του 2018 στις 895 μονάδες έχουμε την ολοκλήρωση του ΚΥΜΑΤΟΣ 1. Από τον Ιανουάριο του 2018 (895μονάδες) μέχρι και το χαμηλό του Μαρτίου 2020 (469 μονάδες) έχουμε την ολοκλήρωση του ΚΥΜΑΤΟΣ 2. Το ΚΥΜΑ 2 δεν παρουσιάζεται με την κλασική του δομή (zig-zag) αλλά με την σπάνια μορφή του Irregular Correction. To Irregular Correction ξεχωρίζει καθώς το κύμα Α έχει δομή τριών κυμάτων, το κύμα Β έχει δομή τριών κυμάτων και ξεπερνάει σε ύψος την κορυφή του κύματος Α, ενώ το κύμα C έχει δομή 5 κυμάτων. Το κύμα C που ολοκληρώνει το ΚΥΜΑ 2 (469 μονάδες) δεν παραβιάζει την χαμηλό του ΚΥΜΑΤΟΣ 1 (420 μονάδες).

Κύμα 3 - Επιμέρους υποκύματα

Μετά το ΚΥΜΑ 2 ακολουθεί το ΚΥΜΑ 3. Το ΚΥΜΑ 3 είναι το ισχυρότερο προωθητικό κύμα, τόσο σε έκταση όσο και σε ορμή και χρόνο. Όταν έχουμε extension ΚΥΜΑ 3 τότε τα 5 επιμέρους υποκύματα είναι πλήρως ευδιάκριτα. Σε αυτή την περίπτωση το πρώτο υποκύμα του κύματος 3 (ΚΥΜΑ 1.3) είναι όμοιο σε

έκταση και χρόνο με το μεγάλο ΚΥΜΑ 1. Τον Ιούλιο του 2022, το δεύτερο υποκύμα του κύματος 3 (ΚΥΜΑ 2.3) διόρθωσε το ΚΥΜΑ 1.3 στο 38,2% με spike, το οποίο σημαίνει ότι οι επενδυτές ήταν ανυπόμονοι και πραγματοποιούσαν συνεχώς αγορές με αποτέλεσμα να μην αφήσουν τον δείκτη να διορθώσει χαμηλότερα.

Το τρίτο υποκύμα του κύματος 3, είναι το πιο ισχυρό σε ορμή και έκταση. Συχνά εμφανίζει το πρώτο ανοδικό χάσμα εντός του γραφήματος, το οποίο συμπίπτει χρονικά με μια σημαντική ανακοίνωση ενός θετικού νέου. Αξίζει να αναφέρουμε πως στο ΚΥΜΑ 3, τα (οικονομικά) νέα και η διαγραμματική ανάλυση συμβαδίζουν. Ενώ σε αντίθεση στο ΚΥΜΑ 1, το γράφημα ξεκινάει την αντιστροφή όταν όλα τα νέα είναι δυσοίωνα. Στο ΚΥΜΑ 5 συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή όλα τα νέα είναι πολύ αισιόδοξα και θετικά ενώ το γράφημα κορυφώνει.

Για να βρούμε τις προεκτάσεις (extensions) για πιθανή ολοκλήρωση του υποκύματος 3 του ΚΥΜΑΤΟΣ 3, θα πρέπει να μετρήσουμε με Fibonacci την έκταση του υποκύματος 1.3. Το υποκύμα 3 του ΚΥΜΑΤΟΣ 3 (ΚΥΜΑ 3.3) ολοκληρώνετε είτε στην πρώτη προέκταση 161,8% του Fibonacci είτε και στο 200% του Fibonacci. Για τον ΓΔ το 161,8% βρίσκεται στις 1284 μονάδες και το 200% στις 1476 μονάδες.

Κινητοί Μέσοι Όροι & Momentum (MACD)

Ο ΓΔ σε timeframe 3 μηνών. Στο γράφημα έχουμε 2 εκθετικούς Κινητούς Μέσους Όρους 8 (μπλε χρώμα) & 21 περιόδων (πράσινο χρώμα). Αν εξετάσουμε την μεταξύ τους κίνηση, παρατηρούμε ότι ο 8 ΚΜΟ πέρασε κάτω από τον 21 ΚΜΟ τον Ιανουάριο του 2009. Μέχρι και τον Ιούλιο του 2022 ο 8 ΚΜΟ ήταν συνεχώς κάτω από τον 21 ΚΜΟ, ένδειξη της καθοδικής τάσης. Μετά από 13 χρόνια για πρώτη φορά ο 8 ΚΜΟ κόβει (cross) ανοδικά τον 21 ΚΜΟ και περνάει υψηλότερα. Ένα δείγμα θετικό για την αλλαγή της μακροπρόθεσμης τάσης.

Παράλληλα αν εξετάσουμε τον δείκτη ορμής (MACD) βλέπουμε ότι τον Απρίλιο του 2009 πέρασε σε αρνητικό έδαφος (μπλε κινητός ) , δηλαδή πέρασε κάτω από το σημείο μηδέν. Όταν ο MACD βρίσκεται σε αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι οι πωλήσεις επικρατούν έναντι των αγορών και το momentum της αγοράς είναι υπερ των πωλήσεων. Μετά από 14 χρόνια ο MACD είναι ακριβώς στο σημείο μηδέν και ακριβώς δίπλα ώστε να περάσει σε θετικό πρόσημο. Συνεπώς 1 Απριλίου που ξεκινάει το νέο κερί θα γνωρίζουμε αν θα βρισκόμαστε και επίσημα σε θετικό πρόσημο.

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι όταν οι Κινητοί 8 & 21 έχουν καθοδική διάταξη και παράλληλα ο MACD βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος , μας επιβεβαιώνουν ότι η τάση είναι καθοδική. Στον αντίποδα όταν ο ΜΑCD βρίσκεται σε θετικό πρόσημο και παράλληλα οι Κινητοί έχουν ανοδική διάταξη, τότε είναι μια σημαντική ένδειξη ότι βρισκόμαστε πλέον σε ανοδική τάση.

Εν κατακλείδι ο ΓΔ, μετά από 9,5 έτη συνεχόμενης πτώσης και φυγής κεφαλαίων (2007-2016) εισέρχεται σε ένα χρονικό διάστημα 6 ετών, με κυρίαρχο αίσθημα την αναζήτηση κατεύθυνσης και ανάκτηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ο ΓΔ διαφοροποιείτε από τα ξένα χρηματιστήρια και σημειώνει υψηλά οκταετίας. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι έχουμε βγει από το στενό εύρος τιμών (range)της τελευταίας εξαετίας, επίσης ότι υπάρχει αλλαγή πολικότητας και ότι βρισκόμαστε σε μακροχρόνια ανοδική τάση και πιο συγκεκριμένα ότι βρισκόμαστε στα υποκύματα ενός μεγάλου ανοδικού κύματος τρία.

Αποποίηση Ευθυνών: Το παρόν άρθρο έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Οι αρθρογράφοι και το insider.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη από πλευράς των αναγνωστών ή άλλων τρίτων.

Το άρθρο υπογράφει ο Αντώνης Κοφινάκος, πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων σε παράγωγες αξίες, υπεύθυνος χρηματιστηριακής εκπαίδευσης στην Trader24 και εισηγητής στο Financial Trading του Aegean College.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον παρακολουθήσουν από κοντά την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 (18:00-21:00) στο κτήριο του Aegean College, Πανεπιστημίου 17 Αθήνα, σε μια παρουσίαση – ανάλυση για τις ξένες αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο.

Email επικοινωνίας: [email protected]