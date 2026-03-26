Πληθωρισμός ενέργειας και εύθραυστη ανάπτυξη μετά την κρίση στο Ιράν εντός της Ευρωζώνης

Η εκτίναξη των τιμών ενέργειας και ο κίνδυνος διάχυσης στον πυρήνα του πληθωρισμού αναγκάζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εγκαταλείψει τη στάση αναμονής, με τις αγορές να προεξοφλούν στροφή προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική εντός του 2026.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει περάσει, μέσα σε λίγες εβδομάδες, από στάση αναμονής σε μια πολύ πιο σύνθετη φάση διαχείρισης κινδύνου.

Μετά την κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν και το άλμα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη αυξήσει τα επιτόκια, όμως έχει αλλάξει καθαρά η λειτουργία αντίδρασής της: το βασικό σενάριο δεν είναι πια η ομαλή επιστροφή προς χαλάρωση, αλλά η διατήρηση αυστηρής στάσης με ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων αν η ενεργειακή ανατίμηση περάσει στον πυρήνα του πληθωρισμού.

Η πρώτη συνιστώσα αυτής της μετατόπισης είναι ο ίδιος ο πληθωριστικός μηχανισμός. Στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου η ΕΚΤ κράτησε το βασικό της επιτόκιο στο 2%, αλλά αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει ουσιώδη επίδραση στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Έτι περαιτέρω, αναμένονται συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με θέμα τις αυξήσεις επιτοκίου, ήδη από τον Απρίλιο. Εξάλλου, η αγορά αλλά και αρκετοί αναλυτές βλέπουν τον Ιούνιο ως πιο ρεαλιστικό χρονικό σημείο για μια πρώτη κίνηση, εκτός αν υπάρξει πολύ εντονότερο σοκ στις τιμές του πετρελαίου.

Η ίδια η ΕΚΤ έχει εξετάσει σενάριο στο οποίο το αργό προσεγγίζει τα $150 ανά βαρέλι έως τον Ιούνιο, περίπτωση που θα απαιτούσε αυστηρότερη νομισματική πολιτική και πιο άμεση εφαρμογή μέτρων.

Η δεύτερη συνιστώσα είναι ότι η Τράπεζα δεν φοβάται μόνο το πρώτο σοκ στην ενέργεια, αλλά κυρίως τα λεγόμενα second round effects. Η Christine Lagarde δήλωσε στις 25 Μαρτίου ότι ακόμη και μια όχι ιδιαίτερα επίμονη υπέρβαση του στόχου 2% θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια «μετρημένη» προσαρμογή πολιτικής, επειδή η πλήρης αδράνεια θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί στο κοινό.

Παράλληλα, ο Λουίς ντε Γκίντος και ο Φίλιπ Λέιν έχουν τονίσει ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι αν (και κατά πόσο) το σοκ θα περάσει σε μισθούς, τιμολογιακή συμπεριφορά επιχειρήσεων και προσδοκίες πληθωρισμού.

Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα δεν θα αντιδρά μηχανικά στην τιμή του πετρελαίου, αλλά θα εξετάζει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για τη διάχυση της ενεργειακής κρίσης στην ευρύτερη οικονομία.

Η τρίτη συνιστώσα είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξης. Τα πρόσφατα στοιχεία PMI έδειξαν ότι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη σχεδόν εκμηδενίστηκε, με τον σύνθετο δείκτη να υποχωρεί στις 50,5 μονάδες από 51,9 τον Φεβρουάριο, ενώ παράλληλα, οι χρόνοι παράδοσης επιδεινώθηκαν και οι τιμές εισροών στη μεταποίηση εκτινάχθηκαν.

Η ως άνω αναφερθείσα συνθήκη αποτελεί προειδοποίηση για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή ταυτόχρονη επιβράδυνση ανάπτυξης και αναζωπύρωση τιμών.

Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ έχουν αλλάξει.

Μολονότι στις αρχές του 2026 η αγορά προέβλεπε σταθερή ή και ηπιότερη πολιτική, μολαταύτα μετά την κλιμάκωση στο Ιράν, τα ταμπλό (και ειδικά εκείνα των ομολόγων) άρχισαν να τιμολογούν έως και δύο αυξήσεις μέσα στη χρονιά. Προσέτι, αρκετοί μεγάλοι οίκοι, όπως JP Morgan, Morgan Stanley και Deutsche Bank, μετακίνησαν τις εκτιμήσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, η πιο ισορροπημένη ανάγνωση είναι ότι η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη περάσει από το hold στο hiking cycle, απλώς έχει καταστήσει σαφές ότι ζυγίζει αρκετά βαριά το ενδεχόμενο μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής, και μάλιστα δηλώνει έτοιμη για αυτό πριν καλά-καλά αρχίσουν τα προβλήματα.

Η πολιτική της Τράπεζας θα κριθεί από τέσσερις μεταβλητές. Πρώτον, την παραμονή της τιμής του πετρελαίου σε ζώνη που διατηρεί επίμονο ενεργειακό πληθωρισμό. Δεύτερον, τις ίδιες τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς το εξαιρετικό σημείο αυτήν τη φορά είναι η ετοιμότητα της Lagarde. Τρίτον, τη συμπεριφορά μισθών και εταιρικών τιμών. Τέταρτον, την ένταση της πραγματικής επιβράδυνσης, ιδιαίτερα σε Γερμανία, Γαλλία και βιομηχανικό πυρήνα της Ευρωζώνης.

Αν το σοκ εκτονωθεί σχετικά γρήγορα, η ΕΚΤ μπορεί να παραμείνει σε μακρά παύση, αναμένοντας «απλά» να εκτοξευτεί ο πληθωρισμός του Μαρτίου, θεωρώντας αυτό το φαινόμενο παροδικό. Αν όμως η άνοδος της ενέργειας παραταθεί και διαχυθεί στον πυρήνα του πληθωρισμού, τότε μια αύξηση τον Ιούνιο ή αργότερα μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Τράπεζα δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε επιθετικά hawkish κεντρική τράπεζα, αλλά έχει εγκαταλείψει την άνεση της προ κρίσης περιόδου.

Η νέα της στάση είναι μια στρατηγική με αυστηρή ρητορική, διατήρηση προαιρετικότητας, στενή παρακολούθηση των παρεπόμενων επιδράσεων και ετοιμότητα να θυσιάσει μέρος της ανάπτυξης αν αυτό χρειαστεί για να προστατευθεί η αξιοπιστία του τεχνικού πληθωριστικού στόχου πέριξ του 2%.

Σε μια Ευρωζώνη που εξαρτάται έντονα από εισαγόμενη ενέργεια, αυτή η κρίση ίσως αποδειχθεί το τελευταίο μεγάλο τεστ της Lagarde. Προς το παρόν, η αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων φαντάζει «φθηνή», αν τελικά τα πράγματα ομαλοποιηθούν στη Μέση Ανατολή.