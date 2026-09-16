ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Στα ύψη» η λειτουργική κερδοφορία με Εγνατία και Αττική Οδό - «Δύναμη πυρός» 2,2 δισ. ευρώ

Με +35% τα adj.EBITDA των παραχωρήσεων, στο 63% του συνόλου μετά την έναρξη της Εγνατίας Οδού. Ανοδικά η Αττική Οδός. Υγιή περιθώρια στην κατασκευή με ανεκτέλεστο στα 8,9 δισ.. Ισχυρό μέλλον δείχνει ο δανεισμός. «δυνατή» χρηματοοικονομική - επενδυτική θέση μετά την απόκτηση Investment Grade από S&P και Moody’s και την άντληση 659 εκατ. νέων κεφαλαίων.

Ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ, με αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, αποτέλεσμα και της αντίστοιχης ενίσχυσης του τομέα παραχωρήσεων, ανεκτέλεστο στα 8,9 δισ., αύξηση κατά 22% στα καθαρά κέρδη, μηδενικό καθαρό δανεισμό σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, καθαρό ταμείο μητρικής ύψους 280 εκατ. (εξαιρουμένων των δανείων χωρίς αναγωγή / project finance), ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα στα 2,2 δισ. και «δυνατή» χρηματοοικονομική επενδυτική θέση μετά την απόκτηση Investment Grade από S&P και Moody’s και την άντληση 659 εκατ. νέων κεφαλαίων, κατέγραψε, μεταξύ άλλων, στο πρώτο 6μηνο του 2026 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 296 εκατ. και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ., στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Όσον αφορά την Αττική Οδό, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 4,2%, με την κίνηση να ενισχύεται κατά 2,4% και τη λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) να σημειώνει αύξηση κατά 7,7% ως απόρροια της λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) που επιτυγχάνουν τα έργα παραχωρήσεων. Η θετική τάση συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους δύο μήνες του Γ΄ Τριμήνου, με τον ρυθμό αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να παραμένει σε παρόμοια επίπεδα. Η Εγνατία Οδός συνέβαλε με έσοδα ύψους 78,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση των εσόδων καθώς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Στην κατασκευή τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11%, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ενισχύεται κατά 32,7% (περιθώριο 13,2%).

Κατά το πρώτο «μισό» του 2026, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών του μεγεθών και της λειτουργικής του κερδοφορίας, με βασικό μοχλό τον τομέα των Παραχωρήσεων, ενώ ο Κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό εξάμηνο, διατηρώντας υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και σημαντική συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου. Επίσης, προχώρησε σε σημαντικές στρατηγικές και χρηματοοικονομικές κινήσεις, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξής του.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό IR report, καταγράφεται αυξημένη συνεισφορά από συνδεδεμένες εταιρείες, με τη μονάδα CCGT της Κομοτηνής να προσθέτει 9 εκατ. ευρώ και θετικές συνεισφορές από το αεροδρόμιο του Καστελίου (10 εκατ. ευρώ) και την Ολυμπία Οδό (3,5 εκατ. ευρώ).

Η επενδυτική βαθμίδα και η κεφαλαιακή ενίσχυση

Σε εταιρικό επίπεδο, η απόκτηση πιστοληπτικής αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από τους οίκους S&P και Moody’s («BBB-»/«Baa3») αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση και διευρύνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

Στις αξιολογήσεις τους, οι δύο οίκοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, την ισχυρή θέση του Ομίλου στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, το συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και την προβλεψιμότητα των λειτουργικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών που προκύπτουν από τη μακρά διάρκεια του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του Ομίλου.

Παράλληλα, η επιτυχής διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών, με ισχυρή συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών, έναντι 659 εκατ., ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου, διευρύνοντας τη δυνατότητά του να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού.

Το σετ μεγεθών

Συγκεκριμένα, όπως χτες γνωστοποίησε η εισηγμένη, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2,101 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, φθάνοντας τα 356,3 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 17,0% από 16,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 83,4 εκατ., αυξημένα κατά 22,1%. Κύρια πηγή αύξησης των ανωτέρω μεγεθών αποτέλεσε ο τομέας των Παραχωρήσεων, του οποίου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 32,3% και 35,2% αντίστοιχα), με τον τομέα των Παραχωρήσεων να αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, συνεισφέροντας το 63% του συνολικού adj. EBITDA.

Ο τομέας της Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 10,9% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 32,7%, επωφελούμενος από τα σταθερά περιθώρια που εξασφαλίζει το μείγμα των έργων και η εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου να υλοποιεί τα έργα σε ταχύτατους ρυθμούς. Τα κέρδη προ φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 94,7 εκατ. έναντι 87,6 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών αλλά και της συνεισφοράς δραστηριοτήτων ενοποιούμενων με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity method of consolidation). Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, τα Κέρδη μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 81,3 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 68,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 19,0%.

Στον λειτουργικό τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί ισχυρή παρουσία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, διαθέτοντας ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας περίπου 120 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Ανοδικά οι Παραχωρήσεις

Ο τομέας των παραχωρήσεων συνέχισε να αυξάνει τα μεγέθη του και συνολικά το αποτύπωμά του στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 32,3%, σε συνέχεια των αυξημένων διελεύσεων στους αυτοκινητοδρόμους, των συμβατικά προβλεπόμενων αναπροσαρμογών στις τιμές των διοδίων, αλλά και λόγω της έναρξης της περιόδου παραχώρησης και ενοποίησης για πρώτη φορά του έργου της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα της Εγνατίας Οδού ανήλθαν σε 78,2 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του έτους. Η συνεισφορά της Εγνατίας Οδού αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη, καθώς προχωρά η σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών ανάταξης και η πλήρης λειτουργική ωρίμανση της παραχώρησης.

Στην Αττική Οδό, επιπρόσθετα, καταγράφηκαν 52,6 εκατ. διελεύσεις στο 6μηνο (291 χιλ. / μέρα), τα έσοδα από διόδια έφτασαν στα 117 εκατ. ευρώ, τα adj. Ebitda στα 95,7 εκατ./ (margin 79,6%), με το ταμείο να «γράφει» 93 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Ελλάδος, η μέση ημερήσια κίνηση για το Α’ Εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, κυρίως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους. Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά προβλεπόμενων αποζημιώσεων για αντίστοιχα γεγονότα, παρουσίασαν αύξηση 2,2%.

Στα κέρδη της χρήσης του τομέα, έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη από τη συμμετοχή του Ομίλου με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε εφαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων.

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Παραχωρήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, διαμορφώθηκε σε 342,6 εκατ. ευρώ, έναντι 258,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και είναι αυξημένος κατά 32,3%. Η αύξηση οφείλεται αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στην ενσωμάτωση των εσόδων του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού το οποίο δεν υπήρχε την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 225,4 εκατ. ευρώ, έναντι 166,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και είναι αυξημένο κατά 35,1%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την ενσωμάτωση του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού.

Η εικόνα στις Κατασκευές

Σύμφωνα με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς συνεχίστηκε με αυξημένους ρυθμούς η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή, ενώ νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων, της εκτελεστικής ικανότητας και της προσήλωσης του Ομίλου αλλά και της ταχύτητας εκτέλεσης. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2026, ανήλθε σε 6,9 δισ. (€ 6,6 δισ. στις 31.12.2025). Περαιτέρω ο Όμιλος αναμένει προς υπογραφή συμβάσεις νέων έργων για τα οποία έχει προκριθεί, ύψους 2 δισ. ευρώ, από τις οποίες 0,8 δισ. ευρώ αφορούν εκτελέσεις δημοσίων έργων και 1,2 δισ. ευρώ έργα τα οποία αφορούν ιδιωτικά έργα και επενδύσεις του Ομίλου.

Ποσοστό περίπου 79% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (54%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με υψηλή ορατότητα εσόδων και κερδοφορίας και περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους ανάθεσης και χρηματοδότησης. Τέλος, το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Κατασκευών κατά την περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2026 διαμορφώθηκε σε 902,4 εκατ. ευρώ έναντι 813,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και είναι αυξημένος κατά 10,9%. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών, οφείλεται στην εντατικοποίηση των εργασιών, καθώς και στην έναρξη εργασιών από νέα αναληφθέντα έργα. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 118,9 εκατ. ευρώ έναντι 89,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και είναι αυξημένο κατά 32,7%, συνεπεία του βελτιωμένου περιθωρίου κέρδους των εκτελούμενων έργων.

Τι δείχνουν για τη συνέχεια το ταμείο και ο δανεισμός

Τα Συνολικά Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου, συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια από την διάθεση των νέων μετοχών που ολοκληρώθηκε στις 03.07.2026, διαμορφώθηκαν σε € 2,2 δισ. περίπου, εκ των οποίων € 1,3 δισ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.

Εξαιρουμένου του δανεισμού Project Finance, ο οποίος είναι άνευ αναγωγής στη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου, και συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων από τη διάθεση των 15,5 εκατ. μετοχών, η καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε pro forma σε €280 εκατ., έναντι καθαρού δανεισμού 211 εκατ. την 31.12.2025.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, βάσει των σχετικών απαιτήσεων των IFRS περιλαμβάνεται και ο δανεισμός των εταιρειών που ελέγχονται από τον Όμιλο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χρηματοδοτήσεις Project Finance χωρίς αναγωγή στη Μητρική Εταιρεία, οι οποίες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις ταμειακές ροές των αντίστοιχων έργων. Σε αυτή τη βάση, το pro forma Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος διαμορφώθηκε σε 3,82 δισ., έναντι 4,3 δισ. την 31.12.2025. Σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού αφορά μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Project Finance, με μέση διάρκεια περίπου 20 έτη, ενώ άνω του 85% του σχετικού δανεισμού αφορά τις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Αττικής Οδού και της Νέας Εγνατίας Οδού, δύο μακροχρόνιων και στρατηγικής σημασίας έργων υποδομών για τη χώρα και την ελληνική οικονομία, με σημαντική προστιθέμενη αξία και ισχυρή δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών.

Παράλληλα, το 93% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου φέρει σταθερό επιτόκιο ή είναι αντισταθμισμένο έναντι του επιτοκιακού κινδύνου, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε περίπου 3,8%.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί με πειθαρχία την επόμενη φάση ανάπτυξής του και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίου ομίλου υποδομών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η επόμενη «μέρα»

Όπως αναφέρουν από την εισηγμένη, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ισχυρής ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδοφορίας του, καθώς ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια αρχίζει πλέον να συνεισφέρει στα οικονομικά του μεγέθη. Η αυξανόμενη συνεισφορά των Παραχωρήσεων, με την Εγνατία Οδό να βρίσκεται ακόμη σε φάση σταδιακής ωρίμανσης, σε συνδυασμό με το υψηλό και ποιοτικό ανεκτέλεστο του Κατασκευαστικού τομέα, προσφέρει υψηλή ορατότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών και των ταμειακών ροών του Ομίλου. Παράλληλα, η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας και η σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω σημαντική αύξηση της αξίας για τους μετόχους.

Τα projects από το 6μηνο και μετά

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση 6μήνου, στις 06.07.2026 η θυγατρική ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπέγραψε νέα Σύμβαση με την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΤΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», συνολικού ποσού 49 εκατ. ευρώ.

Στις 20.07.2026 η Ένωση εταιρειών TERNA – ALSTOM στην οποία η θυγατρική ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 74%, υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του έργου στη Ρουμανία «DESIGN & EXECUTION OF WORKS RELATED TO THE INVESTMENT OBJECTIVE ‘’REHABILITATION OF THE RAILWAY LINE CRAIOVA-DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBES, PART OF THE ORIENT/EAST – MEDITERRANEAN CORRIDOR – LOT 2: FILIASI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735– KM 331+000’’» ποσού 255 εκατ. ευρώ που αναλογεί στην ΤΕΡΝΑ.

Στις 21.07.2026 η θυγατρική ΤΕΡΝΑ υπέγραψε Σύμβαση με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε. για την κατασκευή του έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ), ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 240 MW, ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘’ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ’’ (ΤΜΗΜΑ Α) ΚΑΙ ‘’ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ’’ (ΤΜΗΜΑ Γ), ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (Φ/Β) ΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 490 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ’’, ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) 150/33kV ‘’Υ/Σ ΝΕΟ ΧΩΡΕΜΙ’’» συνολικού ποσού 59,4 εκατ. ευρώ.

Στις 30.07.2026 η θυγατρική ΤΕΡΝΑ υπέγραψε Σύμβαση με την ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μ.Α.Ε. για την κατασκευή του έργου «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ – ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ & ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟ», συνολικού ποσού 59,7 εκατ. ευρώ.

Στις 07.08.2026 η θυγατρική ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του έργου στη Ρουμανία «DESIGN, CIVIL ENGINEERING WORKS, SUPPLY, TRANSPORTATION, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF TWO (2) GIS MAIN TRANSFORMER STATIONS 400/110 KV, TWO (2) UNDERGROUND LINES 400 KV AND ONE (1) AIS TSO 400 KV SUBSTATION EXTENSION, IN WESTERN ROMANIA, ARAD COUNTY, CHIȘINEU-CRIȘ MUNICIPALITY», συνολικού ποσού 110 εκατ. Ευρώ.

Στις 02.09.2026 η Ένωση Εταιρειών ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ-ΗΛΙΟΧΩΡΑ-ΕΛΕΜΚΑ, στην οποία οι θυγατρικές εταιρείες ΤΕΡΝΑ Α.Ε. & ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. συμμετέχουν συνολικά με 50%, υπέγραψε σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ», ποσού 120,8 εκατ. ευρώ που αναλογεί στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. & ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.

Στις 07.09.2026 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής επένδυσης περίπου 560 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότησή τους, μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, καθώς και τη λειτουργία και συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. Ειδικότερα, τα δύο έργα αφορούν: α) Την αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2: Κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ. (Μαυροβούνι – Έδεσσα και Παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας), καθώς και λειτουργία και συντήρηση του άξονα Γέφυρα Αξιού – Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ. β) Τον οδικό άξονα Δράμα – Αμφίπολη: Κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μήκους περίπου 43 χλμ. και εννέα ανισόπεδων κόμβων, καθώς και λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα. Τα δύο έργα έχουν περίοδο κατασκευής τριών ετών και περίοδο λειτουργίας 27 ετών.