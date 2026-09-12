Χατζηδάκης: Τα 5 συμπεράσματα από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το πραγματικό "ταμείο" της ΔΕΘ δεν θα γίνει από τα χειροκροτήματα ούτε από τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας. Θα γίνει όταν οι πολίτες δουν τη διαφορά στην τσέπη τους, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Μία εβδομάδα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μπορούμε νομίζω να κάνουμε ένα πρώτο «ταμείο». Χωρίς πανηγυρισμούς. Αλλά και χωρίς τη γνωστή καταστροφολογία που συνοδεύει σχεδόν κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία. Διότι ούτε λύθηκαν ξαφνικά όλα τα προβλήματα της χώρας ούτε, φυσικά, καταστράφηκε η Ελλάδα επειδή δεν μοιράστηκαν τα δισεκατομμύρια της αντιπολίτευσης! Πέντε είναι, κατά τη γνώμη μου, τα βασικά συμπεράσματα», αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αυτά είναι: «Πρώτον, επιλέξαμε για μια ακόμη φορά τον δρόμο της σοβαρότητας. Θα θέλαμε άραγε να δώσουμε περισσότερα; Μα φυσικά! Και ιδιαίτερα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Υπάρχουν όμως οι αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού και υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Τι θα έπρεπε να κάνουμε; Να τα αγνοήσουμε όλα αυτά και να ξαναβάλουμε τη χώρα σε περιπέτειες; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αφορά όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Σε αντίθεση με όσους τάζουν λαγούς με πετραχήλια, εμείς υποσχόμαστε τα λιγότερα για να τα κάνουμε όλα πράξη. Άλλωστε, και το 2019 και το 2023 οι Έλληνες επέλεξαν το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Κάτι λέει κι αυτό!

Δεύτερον, τα μέτρα "δεν έπεσαν από τον ουρανό". Τα χρήματα δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον "παράδοξο": μειώνουμε φόρους και ταυτόχρονα αυξάνονται τα δημόσια έσοδα! Η αντιπολίτευση μάς κατηγορεί για τάχα υπερφορολόγηση των πολιτών, ενώ η αλήθεια είναι ότι είναι η δική μας κυβέρνηση που έχει μειώσει 91 διαφορετικούς φόρους και εισφορές. Τα επιπλέον έσοδα, λοιπόν, προέρχονται από την ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τρίτον, όσο ανεβαίνει η οικονομία, τόσο θα διευρύνεται και η κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι η συνταγή που ακολουθούμε όλα τα τελευταία χρόνια και στόχος είναι το μέρισμα ανάπτυξης που επιστρέφεται στους πολίτες να είναι ολοένα και μεγαλύτερο. Τι θα κερδίζαμε αν, λίγο πριν από τις εκλογές, εμφανιζόμασταν ξαφνικά ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, υποσχόμενοι τα πάντα στους πάντες; Θα καταστρέφαμε πολιτικά όσα χτίζουμε τόσα χρόνια. Και, πολύ χειρότερα, θα παίζαμε ξανά στα ζάρια τις θυσίες των Ελλήνων. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ξαναζήσουμε.

Τέταρτον, ο Πρωθυπουργός δεν παρουσίασε μόνο μια λίστα μέτρων, αλλά και τις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος μας για την Ελλάδα του 2030, τον συντονισμό της εκπόνησης του οποίου έχω αναλάβει προσωπικά. Θα επιδιώξουμε την επόμενη τετραετία μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό κράτος, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά και μια χώρα ακόμα πιο ισχυρή και περαιτέρω θωρακισμένη απέναντι σε παραδοσιακές και υβριδικές απειλές. Δεν πρόκειται να ζητήσουμε από τους πολίτες ψήφο ευγνωμοσύνης για όσα κάναμε. Θα ζητήσουμε, όμως, ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής για όσα πρέπει ακόμα να γίνουν.

Πέμπτον, υπάρχει και το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποκλείουν απλώς τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να συνεργαστεί κανείς με κανέναν! Αντιθέτως, επιτίθενται ο ένας στον άλλον και αρκετές φορές συναγωνίζονται σε προσωπικές επιθέσεις και ακραία ρητορική. Ένας ιδιότυπος πολιτικός πετροπόλεμος. Και μετά μας ρωτούν γιατί μιλάμε για αυτοδυναμία! Διότι, όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, είναι η μόνη παράταξη στην οποία μπορεί να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους οι Έλληνες. Οι υπόλοιποι το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι περιπέτειες. Και είναι πραγματικά κρίμα οι εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών να πάνε χαμένες».

Κλείνοντας, «το πραγματικό "ταμείο" της ΔΕΘ, πάντως, δεν θα γίνει από τα χειροκροτήματα ούτε από τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας. Θα γίνει όταν οι πολίτες δουν τη διαφορά στην τσέπη τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Και όταν προεκλογικά πια θα συγκρίνουν από τη μία τη Νέα Δημοκρατία και από την άλλη τους αντιπάλους μας, δηλαδή τους αρχηγούς, τις ομάδες, τα προγράμματά μας, ποια προοπτική προσφέρει ο καθένας.

Εκεί θα κριθούμε. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα κάναμε όλα σωστά ούτε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ισχυριζόμαστε όμως ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ ψηλότερα από το 2019 και ότι μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα. Αυτό απαιτεί μέχρι τις εκλογές δουλειά, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. Και μετά τις εκλογές σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και κοινή λογική. Διότι έχουμε πληρώσει ακριβά τα μεγάλα λόγια και τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ξαναπληρώσουμε!», επισημαίνει εν κατακλείδι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

