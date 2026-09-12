Ανδρουλάκης: Συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό

Ο ελληνικός λαός δεν είναι καταδικασμένος να επιλέγει ανάμεσα σε αποτυχημένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

"Απόψε θα παρουσιάσω από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το δικό μας συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Δεν θα κάνουμε καλλιστεία παροχών αλλά θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα μας για την οικονομία, την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου, την ανάταξη του κοινωνικού κράτους και μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και διεθνώς", δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Μακεδονία της Κυριακής".

"Είμαστε έτοιμοι απόψε να παρουσιάσουμε τα πρώτα επτά νομοσχέδια μας, που δίνουν το στίγμα του προοδευτικού μας προγράμματος", συνεχίζει και προσθέτει: "Θα δώσω έμφαση σε 4 προτεραιότητες στην ομιλία μου:

Α) Αν δεν αλλάξουμε πορεία, υπάρχει ο κίνδυνος να παγιωθούμε στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και ισχύος ως χώρα δεύτερης ταχύτητας. Γιατί η απόσταση δεν είναι πια μόνο οικονομική. Είναι παραγωγική, τεχνολογική, θεσμική. Και τελικά είναι απόσταση εθνικής ισχύος.

Β) Το δημογραφικό είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Πρέπει να επενδύσουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποκέντρωση.

Γ) Η μεγέθυνση του ονομαστικού ΑΕΠ δεν αρκεί και τα υπερπλεονάσματα που βασίζονται στον πληθωρισμό δεν είναι η απάντηση για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι: Πόσο αυξάνεται η εθνική παραγωγικότητα;

Πόσο μειώνονται οι ανισότητες; Πόσο καλύτερα ζει ο πολίτης; Εμείς θέλουμε ανάπτυξη που μετατρέπεται σε πρόοδο για τους πολλούς.

Δ) Δεν μπορείς να αλλάξεις τη χώρα με το ίδιο αναποτελεσματικό κράτος, την ίδια παλαιοκομματική κουλτούρα διακυβέρνησης και τις ίδιες εξαρτήσεις. Δεν μπορείς να μιλάς για αξιοκρατία και να κυβερνάς με ημετέρους, να αντιμετωπίζεις το κράτος ως λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας.

Τον δρόμο της σύγκρουσης με τα καρτέλ και της απόλυτης προστασίας του καταναλωτή, θα τον ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα και ως αυριανή κυβέρνηση.

Όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές θα ενεργοποιείται μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε ήδη δώσει δείγματα γραφής με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για τις τράπεζες, τις προμήθειες, τα ασφάλιστρα υγείας, την ενέργεια".

Σχετικά με το διακύβευμα των εκλογών ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει: "Η πολιτική αλλαγή είναι ζητούμενο για την κοινωνία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ διαθέτει όραμα, συνεκτικό και αντιπαραθετικό προς τη Νέα Δημοκρατία σχέδιο για να ξαναδώσει προοπτική στην πατρίδα μας. Να μετουσιώσει την ανάπτυξη σε ευημερία για όλους. Να κάνει πράξη την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να κινητοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις που θα δώσουν πραγματικές ευκαιρίες στους νέους μας για να μείνουν και να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, να σταματήσει την ασυδοσία στην αγορά, να εμπεδώσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοκρατία στο κράτος.

Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει παράταση της στασιμότητας.

Τα ίδια αδιέξοδα. Ακόμα περισσότερες χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα και την κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι καταδικασμένος να επιλέγει ανάμεσα σε αποτυχημένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας.

Υπάρχει άλλος δρόμος και η παράταξη μας με το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό, με ήθος και χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα είναι έτοιμη να ανοίξει έναν νέο κύκλο προόδου για τη χώρα και την κοινωνία".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, και τονίζει: "Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας καθώς και τα συστήματα εξουσίας τους, κρίθηκαν. Δεν έχουν τίποτα να περιμένουν οι πολίτες από τον κ. Μητσοτάκη που οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης. Μάλιστα δηλώνει ότι θέλει και τρίτη ευκαιρία για να συγκρουστεί με το «βαθύ» κράτος. Μόνο που «βαθύ» κράτος είναι η δική του αντίληψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει τα πάντα, αλλά να μην ελέγχεται από κανέναν.

Ούτε μπορεί ο ελληνικός λαός να εμπιστευθεί αυτούς που τον εξαπάτησαν. Υποσχέθηκαν «Σεισάχθεια» και «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», αλλά άνοιξαν την πόρτα στα funds που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες, έφεραν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, κατάργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν προκαλεί εντύπωση η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας και ΕΛ.Α.Σ σε κρίσιμα ζητήματα όπως το ιδιωτικό χρέος, η συμφωνία τους στη μη επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη συνέχιση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds και των καρτέλ, στη διατήρηση της goldenvisa και του αφελληνισμού της περιουσίας των πολιτών και στην εξωτερική πολιτική.

Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται αταλάντευτα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις συντηρητικές πολιτικές της, όταν άλλοι της στρώνουν το χαλί για να παραμείνει στην εξουσία".

Οσον αφορά τα θέματα της Θεσσαλονίκης ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει: "Η Θεσσαλονίκη πέρασε δεκαετίες στασιμότητας εν αναμονή σημαντικών έργων υποδομής. Η επέκταση του μετρό ως την Καλαμαριά είναι ένα σημαντικό βήμα, όμως δεν μπορεί να μείνει εκεί. Ο συγκοινωνιακός χάρτης πρέπει να ενισχυθεί με επεκτάσεις προς τη δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, καθώς κι ένα λειτουργικό και αξιόπιστο δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου, που θα υπηρετούν την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οραματιζόμαστε μια Θεσσαλονίκη ανθεκτική, με ζώνες πρασίνου, ουσιαστικές αναπλάσεις κι ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο, που θα αναδειχθεί σε πρότυπο μητροπολιτικής λειτουργίας. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών".

Για τις 11.00 σήμερα είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ, η οποία περιλαμβάνει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και περιοδεία σε περίπτερα.

Στις 19.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του, στη διάρκεια ομιλίας στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης" και αύριο Κυριακή στις 12.00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου στον ίδιο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

