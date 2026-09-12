ΕΛΑΣ: Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη

Για πολύ σημαντικά στοιχεία έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Νέα στοιχεία για την έρευνα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου σε δηλώσεις της σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επισήμανε παράλληλα τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών μετά την ενημέρωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς κλιμάκια μετέβησαν στο νοσοκομείο, στην κατοικία του, αλλά και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στον χώρο, οι οποίοι, όπως είπε, μπόρεσαν να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα και να ενημερώσουν προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι οποίες, όπως είπε, αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ήδη από τις πρώτες καταθέσεις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις σε σχέση με στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει από την περιοχή γύρω από το ιατρείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με την ίδια, είχε η απόκλιση που διαπιστώθηκε μεταξύ της ώρας άφιξης του δημοφιλούς τραγουδιστή που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί προφορικά στην ΕΛ.ΑΣ. και του πραγματικού χρόνου κατά τον οποίο έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αντιφάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και ανακτήθηκαν, οδήγησαν τους αστυνομικούς στη διεύρυνση της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

