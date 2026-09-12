Τραμπ: Την Ιρλανδία επισκέπτεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Μεταξύ άλλων, θα παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open που διεξάγεται στο γήπεδο γκολφ του στο Ντούνμπεγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με ηγέτες της Ιρλανδίας, πριν παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open που διεξάγεται στο γήπεδο γκολφ του στο Ντούνμπεγκ, σ' ένα διάλειμμα από την ενασχόλησή του με τον πόλεμο στο Ιράν και την προσπάθεια του κόμματός του να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας που θα διεξαχθούν το Νοέμβριο.

Οι συναντήσεις με την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας δεν θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Ωστόσο, καθώς θα λάβουν χώρα μετά το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου αυτή την εβδομάδα, οι συνομιλίες μπορεί να περιλάβουν ευαίσθητα θέματα, όπως οικονομικά ζητήματα και τις ανησυχίες των Ιρλανδών ηγετών για τον πόλεμο με το Ιράν.

Στη διάρκεια αυτού του 48ωρου ταξιδιού του, διαδηλώσεις κατά του πολέμου και κατά του Τραμπ σχεδιάζονται στο Δουβλίνο και στη δυτική Ιρλανδία, κοντά στο Trump International Golf Links του Ντούνμπεγκ. Η ιρλανδική αστυνομία έχει ανακοινώσει πως κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου θα πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας που έχει διεξαγάγει ποτέ.

Η Ιρλανδία είναι μία από τις πιο φιλοπαλαιστινιακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ιούλιο ψήφισε νόμο ο οποίος περιορίζει το εμπόριο αγαθών με εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη. Αμερικανοί βουλευτές και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιρλανδία επέκριναν το νόμο.

«Η σχέση ανάμεσα στην Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντική οικονομικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την επίσκεψη του Τραμπ. «Είναι πολύ, πολύ σημαντική αμφίδρομα», πρόσθεσε.

Εταιρείες αμερικανικής ιδιοκτησίας απασχολούν περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού στην Ιρλανδία, αφού επί δεκαετίες διαδοχικές κυβερνήσεις έδωσαν προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας τους και στα έσοδα από τη φορολογία των εταιρειών, με αποτέλεσμα η Ιρλανδία να έχει τα τελευταία χρόνια τα υγιέστερα δημοσιονομικά στην Ευρώπη.

Σήμερα στο Δουβλίνο, η Ιρλανδή πρόεδρος Κάθριν Κόνολι, η οποία εξελέγη πέρυσι αρχηγός του κράτους, θα έχει μια πιο άμεση επικοινωνία με τον Τραμπ απ' ό,τι κατά την πρώτη προεδρική επίσκεψή του το 2019. Τότε η Κόνολι, μια πολιτικός με αριστερές απόψεις στην εξωτερική πολιτική, είχε διαδηλώσει κατά της επίσκεψης του Τραμπ έξω από το αεροδρόμιο Σάνον στη δυτική Ιρλανδία.

Τώρα που η Κόνολι έχει τον κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικό ρόλο του προέδρου, μερικοί υποστηρικτές της της ζήτησαν να μιλήσει εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών δράσεων στον κόσμο και να υπερασπισθεί την ουδετερότητα της Ιρλανδίας.

Μαζί με τον Τραμπ, οκτώ εν ενεργεία πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επισκεφθεί την Ιρλανδία, με πρώτο τον Τζον Φ. Κένεντι το 1963. Όμως αυτό το ταξίδι έχει τη σφραγίδα των τυπικών σαββατοκύριακων του Τραμπ, που συχνά αφορούν εξόδους για γκολφ σε ιδιοκτησίες της εταιρείας του.

Η εταιρεία Trump Organization πήρε το 2014 τον έλεγχο του γηπέδου γκολφ του Ντούνμπεγκ, το οποίο φιλοξενεί αυτό το σαββατοκύριακο το τουρνουά Irish Open. Ο Τραμπ αναμένεται ότι αύριο, Κυριακή, θα πάρει μέρος στην απονομή του κυπέλλου στον νικητή του τουρνουά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ