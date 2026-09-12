Πετραλιάς: Τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ ήταν μια άσκηση ισορροπίας με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο

Θεωρούμε ότι πραγματικά έχει γίνει η βέλτιστη δυνατή κατανομή έτσι ώστε να πάρουν όλες οι κοινωνικές ομάδες το μέγιστο δυνατό και να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα, αναφέρει ο υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ 2026 ήταν μια άσκηση ισορροπίας με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ώστε όλες οι κοινωνικές ομάδες να ενισχυθούν, λέει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας στην «Ημερησία» λίγα 24ωρα μετά τα αποκαλυπτήρια του πακέτου μέτρων για το 2027 αλλά και για την επόμενη 4ετία. «Θεωρούμε ότι πραγματικά έχει γίνει η βέλτιστη δυνατή κατανομή έτσι ώστε να πάρουν όλες οι κοινωνικές ομάδες το μέγιστο δυνατό και να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα», υποστηρίζει ο ίδιος, επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική που εκφράζεται από την αντιπολίτευση αλλά και από κοινωνικούς φορείς, ειδικά των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, για την σταδιακή εφαρμογή των μέτρων.

«Αν δίναμε μόνο, για παράδειγμα, στα Νομικά Πρόσωπα και δεν δίναμε, σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε τις κοινωνικές αντιδράσεις που θα είχαμε από αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Αντίθετα, αν δίναμε μόνο σε συνταξιούχους και δεν κάναμε καμία παρέμβαση για τους επαγγελματίες ή για τα Νομικά Πρόσωπα θα είχαμε κι εκεί αντιδράσεις», σημειώνει ο ίδιος και προσθέτει: «Άρα εδώ έχουμε μια άσκηση ακριβείας και βέλτιστης κατανομής, η οποία ακολουθεί και τον πληθυσμό κάθε κοινωνικής ομάδας. Οι συνταξιούχοι είναι 2,2 εκατομμύρια, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 700.000. Άρα η κατανομή και των ποσών είναι ανάλογη με τον πληθυσμό. Έχει γίνει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή. Μέτρα για το σύνολο του πληθυσμού».

Η προκαταβολή φόρου

Ο «κλειδοκράτορας» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που γνωρίζει... απέξω κι ανακατωτά τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού, απαντά πως «για το 2027 και το 2028 αυτά είναι τα μέτρα και αυτός είναι ο προγραμματισμός», όταν ερωτάται, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ημερησία», αν μπορεί να προκύψει νέος δημοσιονομικός χώρος στις αρχές του 2027 και πριν τις εκλογές.

Ο ίδιος απαντά και για την σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, που έχει σηκώσει πολλές αντιδράσεις: «Γιατί γίνεται έτσι; Γιατί κάθε βήμα μείωσης της προκαταβολής φόρου έχει κόστος 400 εκατομμύρια. Το συνολικό έσοδο από την προκαταβολή φόρου είναι 5,5 δισ. Προφανώς δεν γίνεται σε μια χρονιά να αφαιρέσεις 1 δισ. ή 2 δισ., διότι δεν θα δίναμε τίποτα άλλο σε καμία άλλη κοινωνική ομάδα».

Ο κ. Πετραλιάς απαριθμεί 4 μειώσεις φόρων που ενεργοποιούνται από το 2027 για ατομικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα, ενώ υπενθυμίζει πως το Τέλος Επιτηδεύματος έχει ήδη καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Ανακοινώσαμε πιο πολλά μέτρα από πέρσι. Και να πούμε ότι ένα πρόγραμμα τετραετίας δεν μπορεί να αφήσει κανέναν έξω. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα όλες οι κοινωνικές ομάδες και θα ήταν λάθος αν είχαμε μόνο επιχειρήσεις και δεν είχαμε συνταξιούχους ή είχαμε μόνο συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και δεν είχαμε επιχειρήσεις».

Απορρίπτει επίσης το αφήγημα πως η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει λίγα σε πολλούς: «Το να δίνεις 400 και 500 εκατομμύρια ανά κοινωνική ομάδα, συγγνώμη, δεν είναι λίγα. Αυτά τα λεφτά, 2,2 δισ. πακέτο μέτρων δεν έχουν δοθεί από το 2010. Ποτέ. Καμία χρονιά. Τα 500 εκατ. ανά κοινωνική ομάδα, συγγνώμη, δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά για όλους».

Τεκμαρτό εισόδημα

Όσον σφορά στο τεκμαρτό, παρατηρεί πως «είναι δύσκολο να πει κάποιος ότι μια ατομική επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά βγάζει λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό», υπενθυμίζοντας πως μετά την κατάργηση των προσαυξήσεων απομένει ένας φόρος γύρω στα 1.500 ευρώ, ενώ έχει καταργηθεί Τέλος Επιτηδεύματος που ήταν 1.000 ευρώ.

Δώρα Δημοσίου και Συνταξιούχων

Το Δώρο Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων όταν καταργήθηκε εντελώς το 2012 ήταν 500 ευρώ τα Χριστούγεννα, παρατηρεί ο κ. Πετραλιάς, λέγοντας πως «αυτό που κάνουμε είναι να επαναφέρουμε κάτι που ήταν πάγιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων αντίστοιχα».

Ο ίδιος παρατηρεί πως η 13η σύνταξη, πριν καταργηθεί εντελώς το 2012, ήταν 400 ευρώ για όλους μεικτά. «Εμείς δίνουμε 400 καθαρά που είναι σημαντικό». Μάλιστα, λέει, πως μεικτό το ποσό υπερβαίνει τα 446 ευρώ της Εθνικής Σύνταξης.

«Γιατί δεν πάμε στους κάτω των 65; Δεν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση. Και καλύπτουμε κυρίως αυτούς που είναι πιο δύσκολο να εργαστούν».

Το «Δώρο Χριστουγέννων» των 500€ στο Δημόσιο δεν «χωρούσε» το 2026; Όχι απαντά ο υφυπουργός, διότι πέρα από τα μέτρα της περσινής ΔΕΘ, «από τον Απρίλιο ως σήμερα έχουν δοθεί πάνω από 800 εκατ. για την ενεργειακή κρίση» ενώ θα δοθούν και τα 300 εκατ. για την αύξηση του επιδόματος Νοεμβρίου των συνταξιούχων. «Και βλέπετε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Και πραγματικά είμαστε από πάνω και το παρακολουθούμε. Είναι σοβαρή η κατάσταση».

Νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα

Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες επιδοτήσεις ή και άλλα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων όπως και του πετρελαίου θέρμανσης. «Είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Προσπαθούμε με τα ταμειακά που μένουν στο αποθεματικό που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός, να κρατήσουμε κάποια ποσά, κάποια δεκάδες εκατομμύρια για το επόμενο διάστημα, αν χρειαστούν κάποιες παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες από imerisia.gr

