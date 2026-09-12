Κίνα: Ο πρόεδρος Σι μεταβαίνει στην Ινδία για τη σύνοδο των BRICS

Οι ένοπλες συρράξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και οι αναταράξεις που υφίσταται εξαιτίας τους το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά ο τομέας της ενέργειας, αναμφίβολα θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τη σύνοδο κορυφής 11 χωρών.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αναμένεται στο Νέο Δελχί για τη σύνοδο της BRICS, όπου τον περιμένουν ανάμεσα σε άλλους οι ηγέτες της Ινδίας, της Ρωσίας και του Ιράν, με τους πολέμους, το εμπόριο και την ενέργεια να προεξοφλείται πως θα μονοπωλήσουν τις συνομιλίες της συμμαχίας.

Οι ένοπλες συρράξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και οι αναταράξεις που υφίσταται εξαιτίας τους το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά ο τομέας της ενέργειας, αναμφίβολα θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τη σύνοδο κορυφής 11 χωρών, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει δύο ημέρες.

Το ταξίδι του κ. Σι είναι από μόνο του είδηση: είχε να ταξιδέψει στην Ινδία από το 2019. Το 2020, αιματηρή στρατιωτική σύγκρουση έφερε αντιμέτωπες τις δυο χώρες στα αμφισβητούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια.

Έκτοτε πάντως, το Νέο Δελχί και το Πεκίνο εξομάλυναν, με αργό ρυθμό, τη σχέση τους. «Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ινδία (...) να ενισχύσει την επικοινωνία, τη συνεργασία», διαβεβαίωνε το Πεκίνο χθες Παρασκευή.Η συνοριακή διένεξή τους παραμένει ωστόσο άλυτη. Και τα δυο κράτη διατηρούν μεγάλη στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων 3.500 χιλιομέτρων που μοιράζονται, στα όρια της αυτόνομης κινεζικής περιφέρειας του Θιβέτ.

Ο Σι Τζινπίνγκ θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ινδό ομοσπονδιακό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, γνωστοποίησε η ινδική διπλωματία. Μερικές δεκάδες Θιβετανοί, όπως διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, διαδήλωσαν χθες στο Νέο Δελχί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του κ. Σι στη χώρα που φιλοξενεί τον εξόριστο πνευματικό ηγέτη τους, τον Δαλάι Λάμα, από το 1959.

Διχασμοί

Το φόρουμ αυτό δημιουργήθηκε το 2009 για να συσπειρώσει τις μεγαλύτερες από τις λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες (αρχικά Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, κατόπιν ενέταξε τη Νότια Αφρική), πέραν των θεσμών όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ και δυνάμεις της λεγόμενης Δύσης, όπως ιδίως η G7. Κατόπιν το σχήμα διευρύνθηκε, εντάσσοντας ιδίως το Ιράν.

Ενόψει της συνόδου, ο Ναρέντρα Μόντι υποδέχτηκε τον ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, αναμένεται να απασχολήσει τις συνομιλίες στο Νέο Δελχί.

«Όταν μια χώρα υφίσταται πολιτικές και στρατιωτικές πιέσεις στο εμπόριο, στην ενέργεια, στις υποδομές και στο οικονομικό σύστημά της, ο αντίκτυπος ξεπερνά τα σύνορα», τόνισε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

Σε αντίποινα για την επίθεση που υπέστη, το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ, από όπου διερχόταν προπολεμικά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται παγκοσμίως. Ο αποκλεισμός συνεχίζει να ωθεί στα ύψη τις τιμές του αργού. Το βαρέλι του Μπρεντ ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων αυτή την εβδομάδα.

Ο πόλεμος διχάζει την BRICS. Η Ρωσία και η Κίνα, αποφασισμένες να αντιταχθούν στην αμερικανική ηγεσία, συνεχίζουν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν παρά τις απειλές για κυρώσεις που έχει επισείσει επανειλημμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, ανέστειλαν τον Αύγουστο τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές δοσοληψίες τους με την Τεχεράνη, αφού μπήκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων.

«Η σύγκρουση αυτή θα είναι το κυριότερο ρήγμα σε αυτή τη σύνοδο», προέβλεψε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαρς Β. Παντ, αναλυτής στο κέντρο Observer Research Foundation, το οποίο θεωρείται κοντά στην ινδική κυβέρνηση.

Εξάλλου, έξι μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην ινδική πρωτεύουσα, ο Ναρέντρα Μόντι κι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «αντάλλαξαν απόψεις» χθες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Νέο Δελχί.

«Ο πρωθυπουργός (της Ινδίας) επαναβεβαίωσε ότι μόνο ο διάλογος και η διπλωματία επιτρέπουν να επιλύονται συγκρούσεις», κατά τις υπηρεσίες του.

Ο κ. Μόντι παρότρυνε, στην πιο πρόσφατη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), τον «φίλο» του, τον κ. Πούτιν, να βρει λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, που ως ακόμη και σήμερα αποφεύγει να καταδικάσει δημόσια.

Την ώρα που δυτικές πρωτεύουσες υποπτεύονται πως έχει σκοπό να εξαπλώσει τον πόλεμο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως η Μόσχα «δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες», αλλά ταυτόχρονα τις προειδοποίησε πως η ανάπτυξη στρατευμάτων τους στην ουκρανική επικράτεια θα ισοδυναμούσε με «πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας, η Ινδία συνεχίζει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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