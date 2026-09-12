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Δένδιας: Με τη νέα θητεία οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών

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Δένδιας: Με τη νέα θητεία οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών
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Οι γνώσεις των Οπλιτών στις Πρώτες Βοήθειες αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζει ο υπ. Άμυνας.

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών αναφέρθηκε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά» υπογράμμισε και εξήγησε: «Με τη νέα θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις:

- Οι Οπλίτες εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ.

- Κάθε Οπλίτης φέρει ατομικό εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών.

- Υπάρχει ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη Διασώστη.

- Δημιουργείται πρότυπο Διακλαδικό Κέντρο Τραύματος στο 401 ΓΣΝΑ.

«Οι γνώσεις των Οπλιτών στις Πρώτες Βοήθειες αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για τους συνάνθρωπους τους, μετά τη στρατιωτική θητεία» κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
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