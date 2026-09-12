Πούτιν: Τα συστηματικά λάθη των δυτικών κρατών υπεύθυνα για την άνοδο του AfD

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνέδεσε την ισχυρή επίδοση του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με λάθη δυτικών χωρών.

Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.

Η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ' αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

Ο Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS αυτό το σαββατοκύριακο.

Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους, δήλωσε ακόμα ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Ωστόσο ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», δήλωσε ο Πούτιν.

«Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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