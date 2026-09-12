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Ford: Ανακαλεί 223.472 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος στο ρεζερβουάρ καυσίμων

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Ford: Ανακαλεί 223.472 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος στο ρεζερβουάρ καυσίμων
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Η ανάκληση αφορά σε ορισμένα οχήματα F-150 των μοντέλων 2023-2027, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.

Η Ford ανακαλεί 223.472 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω διαρροών και ανεπαρκώς στερεωμένων ρεζερβουάρ καυσίμου, τα οποία ενδέχεται να αποκολληθούν από το όχημα ενώ αυτό βρίσκεται σε κίνηση, ανακοίνωσε το Σάββατο η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA).

Ένα ρεζερβουάρ που έχει αποκολληθεί μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο στον δρόμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος, ενώ μια διαρροή καυσίμου μπορεί να προκαλέσει σβήσιμο του κινητήρα ή να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η ανάκληση αφορά ορισμένα οχήματα F-150 των μοντέλων 2023-2027, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.

Οι αντιπρόσωποι θα ελέγξουν και, όπου χρειάζεται, θα αντικαταστήσουν τους ιμάντες στερέωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου, χωρίς καμία χρέωση.

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ΗΠΑ
Αυτοκίνητο
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