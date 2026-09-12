Nvidia: Σε διαπραγματεύσεις με την Anthropic για την IPO της - Θέλει θέση στρατηγικού επενδυτή

Η Anthropic επιδιώκει να αντλήσει έως και 100 δισ. δολάρια, γεγονός που θα μπορούσε να αποτιμήσει τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε περίπου 2 τρισ. δολάρια.

Η Anthropic βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εντάξει τη Nvidia ως βασικό επενδυτή στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η οποία θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Η Anthropic επιδιώκει να αντλήσει έως και 100 δισ. δολάρια, γεγονός που θα μπορούσε να αποτιμήσει τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε περίπου 2 τρισ. δολάρια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Nvidia εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει έως και 10 δισ. δολάρια στην IPO, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Τα σχέδια παραμένουν υπό συζήτηση και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν, καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι εμπιστευτικές.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Nvidia στην IPO, η οποία δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα, θα προσέφερε στην Anthropic έναν σημαντικό στρατηγικό επενδυτή από νωρίς, ενώ θα εμβάθυνε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της εταιρείας κατασκευής τσιπ και ενός από τους σημαντικότερους πελάτες της. Η προσέλκυση ενός επενδυτή με τόσο μεγάλη οικονομική ισχύ, όπως η Nvidia, θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η οποία εξελίσσεται σε σημαντική δοκιμασία για το επενδυτικό ενδιαφέρον των δημόσιων αγορών απέναντι στις τεράστιες αποτιμήσεις και τις κεφαλαιακές ανάγκες των κορυφαίων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι επενδυτές - «άγκυρες»

Οι επενδυτές-«άγκυρες» είναι συνήθως θεσμικοί επενδυτές που δεσμεύονται να αγοράσουν ένα προκαθορισμένο μέρος μιας IPO πριν αυτή διατεθεί ευρύτερα στην αγορά, παρέχοντας έτσι μια πρώιμη ψήφο εμπιστοσύνης στις μετοχές. Είναι ολοένα και πιο συνηθισμένο οι μεγάλες IPO να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές, δεδομένων των τεράστιων ποσών που επιδιώκουν να αντλήσουν. Μεταξύ των επενδυτών-«αγκυρών» της εταιρείας σχεδιασμού τσιπ Arm ήταν η Nvidia και η Amazon, ενώ το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) ήταν μεταξύ των επενδυτών-«αγκυρών» της SpaceX.

Η εμβάθυνση της σχέσης αναδεικνύει τους σύνθετους δεσμούς μεταξύ των εταιρειών ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και των εταιρειών που τους παρέχουν την τεράστια υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται. Η Anthropic βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις GPU της Nvidia, ενώ παράλληλα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές τσιπ της, καθώς η ζήτηση για το Claude έχει επιβαρύνει τη διαθέσιμη υπολογιστική της δυναμικότητα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Nvidia δήλωσε ότι θα επένδυε έως και 10 δισ. δολάρια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας, βάσει της οποίας η Anthropic δεσμεύτηκε να αγοράσει υπολογιστική δυναμικότητα ύψους 30 δισ. δολαρίων από το Microsoft Azure, η οποία θα τροφοδοτείται από τσιπ της Nvidia.

Η Anthropic έχει ήδη ως υποστηρικτές τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Amazon και η Google, οι οποίες είναι επίσης σημαντικοί πάροχοι υπολογιστικής ισχύος για την εταιρεία. Τον Απρίλιο, η Anthropic δήλωσε ότι θα δεσμεύσει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε βάθος δεκαετίας για υπηρεσίες AWS της Amazon, χρησιμοποιώντας παράλληλα περισσότερα από 1 εκατομμύριο τσιπ Trainium2 της Amazon. Έχει επίσης συμφωνήσει με την Google και την Broadcom να προσθέσει πολλαπλά γιγαβάτ δυναμικότητας TPU.

Η εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει περισσότερη υπολογιστική ισχύ καθώς τα έσοδά της έχουν εκτοξευθεί. Παράλληλα, επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο του κόστους του υλικού της, δημιουργώντας εσωτερική ομάδα για τον σχεδιασμό ειδικά προσαρμοσμένων τσιπ για το Claude.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, θα σηματοδοτούσε ένα ακόμη άλμα στην αποτίμηση της Anthropic. Η εταιρεία που δημιουργεί το Claude άντλησε 65 δισ. δολάρια τον Μάιο, με αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων μετά την επένδυση (post-money valuation). Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της είχε ξεπεράσει τα 65 δισ. δολάρια έως τα τέλη Ιουλίου, από περίπου 9 δισ. δολάρια στα τέλη του 2025. Η πιθανή αποτίμηση εξαρτάται επίσης εν μέρει από τις προβλέψεις της εταιρείας για έσοδα περίπου 190 έως 200 δισ. δολαρίων το 2028, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το Reuters.

Η αναμενόμενη IPO της Anthropic προστέθηκε σε μια σειρά εντυπωσιακών εισαγωγών στο χρηματιστήριο, οι οποίες έχουν ωθήσει την αγορά IPO στις ΗΠΑ προς μια χρονιά-ρεκόρ, μετά την είσοδο της SpaceX του Έλον Μασκ στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο.

Οι IPO στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των εταιρειών εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), έχουν αντλήσει ποσό-ρεκόρ ύψους 137 δισ. δολαρίων έως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την Dealogic.