Μελόνι: Βλέπει στο 1% την ανάπτυξη στην Ιταλία για το 2026

Το 2025 η ιταλική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 0,5%.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναμένει ότι η ιταλική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1% φέτος, σε ευθυγράμμιση με την οικονομία της ευρωζώνης, δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Il Foglio, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Η κυβέρνηση της Μελόνι προέβλεπε τον Απρίλιο αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2026, όμως το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Προϋπολογισμού (UPB) εξέδωσε τον περασμένο μήνα μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,9%.

«Η ιταλική οικονομία αντέχει καλά και τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του έτους θα μπορούσαν να δείχνουν ανάπτυξη 1% το 2026, αντίστοιχη με —αν όχι υψηλότερη από— εκείνη της ευρωζώνης», δήλωσε η Μελόνι στην Il Foglio.

Το ιταλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου και κατά 0,2% το δεύτερο τρίμηνο.

Η λεγόμενη «κεκτημένη ανάπτυξη» (acquired growth) ανερχόταν σε 0,8% στο τέλος Ιουνίου, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και αν το ΑΕΠ παραμείνει αμετάβλητο καθένα από τα δύο εναπομείναντα τρίμηνα του 2026, η ανάπτυξη για το σύνολο του έτους θα είναι 0,8% υψηλότερη από το 2025.

«Είναι επίσης αλήθεια ότι η ιταλική οικονομία δυσκολεύεται εδώ και πολλά χρόνια να επιτύχει διατηρήσιμη και σταθερή ανάπτυξη», πρόσθεσε η Μελόνι, επικαλούμενη το ενεργειακό κόστος και τη χαμηλή παραγωγικότητα μεταξύ των αιτιών.

«Εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, όμως τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών θα γίνουν ορατά μόνο μεσοπρόθεσμα», δήλωσε.

Η ιταλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% το 2025.

