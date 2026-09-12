Ναυτιλία: Απογειώνουν τους ναύλους στα ξηρά φορτία οι μεγάλες αποστάσεις

Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι καιρικές διαταραχές.

Νέα δεδομένα στην ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου δημιουργεί η επιμήκυνση των θαλάσσιων διαδρομών, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι καιρικές διαταραχές κρατούν τα πλοία απασχολημένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αυξάνοντας τα τονομίλια και περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Η επίδραση αποτυπώνεται ήδη στους αυξημένους ναύλους, με τα Capesize να αποτελούν τη «βιτρίνα» της ανόδου, ενώ την ίδια στιγμή η πολεμική κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα μεταφέρει μέρος των ροών σιτηρών σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις και το φαινόμενο Ελ Νίνιο δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για τις διελεύσεις από τη Διώρυγα του Παναμά.

Στα Capesize η μεγάλη άνοδος

Η ισχυρότερη εικόνα καταγράφεται στα Capesize, με τον Ατλαντικό να αποτελεί τον βασικό μοχλό της ανόδου.

Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, τα μέσα ημερήσια έσοδα των Capesize, με βάση τον δείκτη BCI 182 5TC του Baltic Exchange σε πέντε βασικές διαδρομές της διεθνούς αγοράς, ξεπέρασε τα 58.000 δολάρια, καταγράφοντας νέο υψηλό για το 2026.

Η άνοδος έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς επαναφέρει τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν σχεδόν πέντε χρόνια.

Την ίδια περίοδο ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν και στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων ξηρού φορτίου.

Στα πλοία Panamax-Kamsarmax, η ισχυρή ζήτηση για φορτία Σεπτεμβρίου διατήρησε ανοδική την πορεία του δείκτη σε πέντε βασικές διαδρομές P5TC. Στον Ατλαντικό, Kamsarmax χωρητικότητας 83.000 dwt ναυλώθηκε για ταξίδι από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ προς την Πολωνία στα 23.000 δολάρια ημερησίως, ενώ πλοίο 81.000 dwt έκλεισε κυκλικό ταξίδι στον Ατλαντικό στα 21.250 δολάρια.

Για ταξίδι από την ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής προς την 'Απω Ανατολή, Panamax 77.000 dwt εξασφάλισε 22.500 δολάρια ημερησίως.

Ανοδική εικόνα παρουσίασε και ο Ειρηνικός, με στήριξη από τη ζήτηση για άνθρακα από Αυστραλία και Ινδονησία.

Πλοίο 82.000 dwt έκλεισε κυκλικό ταξίδι στον Βόρειο Ειρηνικό στα 23.750 δολάρια ημερησίως, ενώ αντίστοιχης χωρητικότητας πλοίο ναυλώθηκε μέσω Ινδονησίας προς τη Νότια Κορέα στα 22.750 δολάρια. Στις χρονοναυλώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, Kamsarmax 82.000 dwt εξασφάλισε διετή απασχόληση στα 19.500 δολάρια ημερησίως.

Πιο σταθερή ήταν η εικόνα στα Ultramax και Supramax, με εξαίρεση τον Κόλπο του Μεξικού, όπου οι ναύλοι ανέκαμψαν αισθητά. Supramax 63.000 dwt ναυλώθηκε για μεταφορά σιτηρών από το South West Pass προς την Κίνα στα 31.000 δολάρια ημερησίως, ενώ πλοίο 61.000 dwt προς την Αίγυπτο έκλεισε στα 32.000 δολάρια.

Στην ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής, τα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς Panamax παρείχαν στήριξη και στα Supramax, με πλοία περίπου 63.000 dwt να κλείνουν ταξίδια προς την 'Απω Ανατολή γύρω στα 19.000 δολάρια ημερησίως. Στη Νότια Αφρική, αντίστοιχα πλοία εξασφάλισαν περίπου 25.000 δολάρια ημερησίως

Σύμφωνα με ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, ο δείκτης Capesize 5TC του Baltic Exchange είχε φθάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στα 54.791 δολάρια ημερησίως.

Η τελευταία φορά που είχε κινηθεί υψηλότερα ήταν τον Οκτώβριο του 2021,όταν ο δείκτης διαμορφώθηκε στα 57.374 δολάρια ΗΠΑ/ημέρα, λίγο μετά την εξαιρετική άνοδο του 2021 που κορυφώθηκε στα σχεδόν 87.000 δολάρια ΗΠΑ/ημέρα.

Πίσω από την ισχυρή εικόνα βρίσκονται κυρίως οι μεγάλες αποστάσεις στον Ατλαντικό.

Οι αυξημένες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία και βωξίτη από τη Γουινέα προς την Κίνα δημιουργούν περισσότερη απασχόληση για τον στόλο, καθώς οι διαδρομές Βραζιλία-Κίνα και Γουινέα-Κίνα δεσμεύουν τα πλοία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι αποστολές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία αυξήθηκαν πρόσφατα περίπου 20% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι εξαγωγές βωξίτη από τη Γουινέα ήταν περίπου 55% υψηλότερες σε ετήσια βάση σε κυλιόμενη περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Το αποτέλεσμα είναι η ισχυρή αύξηση των τονομιλίων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα συνολικά τονομίλια των Capesize ήταν αυξημένα κατά 4,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, με άνοδο 2% στο σιδηρομετάλλευμα, 7,7% στον βωξίτη και 15,3% στον άνθρακα.

Παράλληλα, ο αριθμός των διαθέσιμων Capesize που κινούνται χωρίς φορτίο προς τον Νότιο Ατλαντικό έχει περιοριστεί περίπου στο μισό σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, οι ναυλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μικρότερη προσφορά άμεσα διαθέσιμων πλοίων, στοιχείο που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των πλοιοκτητών και στηρίζει τους ναύλους.

Η Μαύρη Θάλασσα στέλνει τα φορτία μακρύτερα

Ένας διαφορετικός μηχανισμός βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές έχουν μειώσει σημαντικά τις εξαγωγές ξηρού φορτίου από Ρωσία και Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζουν μέρος των αγοραστών να αναζητήσει προμήθειες από πολύ μακρινότερους εξαγωγείς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Signal Ocean που επικαλείται η Xclusiv Shipbrokers, οι συνδυασμένες αποστολές ξηρού φορτίου από Ρωσία και Ουκρανία υποχώρησαν στα 21,6 εκατ. τόνους την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου, έναντι 37,27 εκατ. τόνων το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου, καταγράφοντας πτώση 42%.

Τα φορτωμένα ταξίδια μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 43,9%, από 2.323 σε 1.302. Μέρος της πτώσης είναι εποχικό, ωστόσο η Xclusiv επισημαίνει ότι το μέγεθός της δείχνει ισχυρή επίδραση των γεωπολιτικών και επιχειρησιακών διαταραχών.

Ακόμη εντονότερη είναι η εικόνα στις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών. Από την 1η έως τις 21 Αυγούστου εξήχθησαν περίπου 539.000 τόνοι, έναντι 1,73 εκατ. τόνων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, δηλαδή περίπου 69% λιγότεροι.

Οι επιθέσεις στα μεγάλα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν μεταφέρει σημαντικό μέρος της δραστηριότητας προς τον Δούναβη, όπου όμως η περιορισμένη χωρητικότητα και οι καθυστερήσεις δημιουργούν μεγάλες ουρές πλοίων.

Η απώλεια ουκρανικών φορτίων δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι εξαφανίζεται και η παγκόσμια ζήτηση για τα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα. Οι εισαγωγείς αναζητούν εναλλακτικές πηγές.

Χαρακτηριστική είναι η Αργεντινή, οι εξαγωγές καλαμποκιού της οποίας αναμένεται να φθάσουν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Αλγερία στρέφονται περισσότερο στη Νότια Αμερική για να καλύψουν το κενό από την Ουκρανία.

Για τη ναυτιλία η διαφορά είναι σημαντική. Ένα φορτίο σιτηρών που μεταφερόταν από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Αίγυπτο ή άλλο μεσογειακό προορισμό απαιτούσε σχετικά μικρό ταξίδι. Εάν το ίδιο φορτίο πρέπει πλέον να φθάσει από την Αργεντινή, η απόσταση πολλαπλασιάζεται.

Το πλοίο παραμένει έτσι δεσμευμένο για περισσότερες ημέρες, παράγει περισσότερα τονομίλια και δεν είναι διαθέσιμο για άλλο φορτίο. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να στηρίξει τους ναύλους των Panamax, Kamsarmax, Supramax και Handysize, ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου ο συνολικός όγκος των φορτίων από τη Μαύρη Θάλασσα μειώνεται.

Παράλληλα, ο αυξημένος πολεμικός κίνδυνος, τα υψηλότερα ασφάλιστρα, οι καθυστερήσεις και η πιθανότητα ζημιών σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις περιορίζουν την ελκυστικότητα της περιοχής για μέρος των πλοιοκτητών, οι οποίοι αναζητούν απασχόληση σε ασφαλέστερες αγορές.

Νέος παράγοντας η διώρυγα του Παναμά

Στην ήδη σύνθετη εικόνα έρχεται να προστεθεί και η Διώρυγα του Παναμά, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο και η μείωση των βροχοπτώσεων απειλούν να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα διέλευσης πλοίων.

Η Αρχή της Διώρυγας έχει προχωρήσει σε περιορισμό της ημερήσιας χωρητικότητας και σχεδιάζει μείωση από 36 σε 32 διελεύσεις ημερησίως έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η νέα επικεφαλής της Διώρυγας, Ilya Espino de Marotta, έχει προειδοποιήσει ότι, σε δυσμενές σενάριο παρατεταμένης ξηρασίας, ο αριθμός μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στα 27 πλοία ημερησίως.

Για το dry bulk, οι περιορισμοί στον Παναμά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής ή σε επιλογή εναλλακτικών, μακρύτερων διαδρομών.

Και στις δύο περιπτώσεις η συνέπεια είναι παρόμοια: περισσότερες ημέρες απασχόλησης ανά πλοίο και μικρότερη πραγματική προσφορά χωρητικότητας στην αγορά.

Έτσι, η σημερινή ισχύς της αγοράς ξηρού φορτίου δεν εξηγείται μόνο από την αύξηση των ποσοτήτων που μεταφέρονται.Στα Capesize, οι μεγάλες ροές σιδηρομεταλλεύματος και βωξίτη στον Ατλαντικό αυξάνουν τα τονομίλια και απορροφούν χωρητικότητα.

Στα Panamax, Supramax και Handysize, η αναδιάταξη του εμπορίου σιτηρών λόγω της κρίσης στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να μεταφέρει τα φορτία σε πολύ μεγαλύτερες διαδρομές, ενώ οι περιορισμοί στον Παναμά απειλούν να προσθέσουν νέες καθυστερήσεις και παρακάμψεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν έχει σημασία μόνο πόσοι τόνοι μεταφέρονται, αλλά κυρίως πόσο μακριά μεταφέρονται. Και ακριβώς αυτή η αύξηση των αποστάσεων είναι που μετατρέπεται σήμερα σε έναν από τους ισχυρότερους συμμάχους των ναύλων στη διεθνή αγορά χύδην ξηρού φορτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

