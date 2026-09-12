Τραμπ: Θα ήταν εντάξει αν η Κίνα κατασκεύαζε αυτοκίνητα στις ΗΠΑ

Η Ιαπωνία το κάνει, αλλά προσλαμβάνουν δικούς μας ανθρώπους. Το σημαντικό είναι ότι προσλαμβάνουν δικούς μας ανθρώπους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ήταν αντίθετος, αν κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκεύαζαν αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την ευρεία αντίθεση Αμερικανών κοινοβουλευτικών και εταιρειών αυτοκινήτων.

«Αν η Κίνα ήθελε να έρθει και να ανοίξει ένα εργοστάσιο για να κατασκευάζουν τα αυτοκίνητά τους εδώ, θα ήμουν εντάξει μ' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Fox News «The Ingraham Angle».

«Η Ιαπωνία το κάνει, αλλά προσλαμβάνουν δικούς μας ανθρώπους. Το σημαντικό είναι ότι προσλαμβάνουν δικούς μας ανθρώπους», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν θέλει οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και να τα στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν υποτιμώ τα κινεζικά αυτοκίνητα», δήλωσε.

Αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ζητήσει από τον Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες στην Ουάσινγκτον, να μην συμφωνήσει να επιτραπεί στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να έχουν πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, η δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν δήλωσε ότι υπάρχουν «φήμες πως ο Τραμπ σχεδιάζει να επιτρέψει να πωλούνται κινεζικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας που επιδιώκει. Αυτό θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δήλωση της Σλότκιν «απολύτως ανυπόστατη φήμη» και υποστήριξε πως κράτησε τα κινεζικά οχήματα έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κανονισμός που είχε επιβληθεί στις αρχές του 2025 από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν απαγορεύει σε όλους τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων να πωλούν ή να κατασκευάζουν επιβατικά οχήματα στις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον διατηρεί επίσης δασμούς άνω του 100% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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