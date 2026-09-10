CEO Ryanair: «Έρχονται σημαντικές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια»

«Αναμένουμε ότι η τιμολόγηση θα είναι πολύ ήπια πτωτική το β' τρίμηνο (από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο), ωστόσο τα τρίμηνα του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου είναι εντελώς στον αέρα», πρόσθεσε.

Για σημαντική αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων προειδοποίησε ο CEO της Ryanair Μάικλ Ο' Λίρι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές.

«Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές μέχρι το επόμενο έτος, πιστεύω ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στους ναύλους, κάτι που θα ελπίζαμε να αποφύγουμε», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

«Αναμένουμε ότι η τιμολόγηση θα είναι πολύ ήπια πτωτική το β' τρίμηνο (από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο), ωστόσο τα τρίμηνα του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου είναι εντελώς στον αέρα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Brent έφτασε έως και τα 102 δολάρια καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τις μεγαλύτερες επιθέσεις τους από την έναρξη της εξάμηνης σύγκρουσής τους.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών, μία κρίσιμη πηγή ενέργειας για τις αεροπορικές εταιρείες. Ειδικότερα, διαμορφώθηκε στα 171 δολάρια ανά βαρέλι για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, αυξημένο κατά 90% από το μέσο όρο του περασμένου έτους, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

Ήδη από τον Απρίλιο, ο Ο' Λίρι είχε δηλώσει στο CNBC ότι ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές ενδεχομένως να χρεοκοπήσουν αργότερα εντός του έτους καθώς το κόστος των αεροπορικών καυσίμων γίνεται όλο και πιο δύσκολο να απορροφηθεί. Τότε, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι έχει καλύψει αμφίδρομα το 80% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών για τη θερινή περίοδο.