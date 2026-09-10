Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

CEO Ryanair: «Έρχονται σημαντικές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
CEO Ryanair: «Έρχονται σημαντικές αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια»
Photo Credit: AP
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Αναμένουμε ότι η τιμολόγηση θα είναι πολύ ήπια πτωτική το β' τρίμηνο (από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο), ωστόσο τα τρίμηνα του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου είναι εντελώς στον αέρα», πρόσθεσε.

Για σημαντική αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων προειδοποίησε ο CEO της Ryanair Μάικλ Ο' Λίρι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές.

«Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές μέχρι το επόμενο έτος, πιστεύω ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στους ναύλους, κάτι που θα ελπίζαμε να αποφύγουμε», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

«Αναμένουμε ότι η τιμολόγηση θα είναι πολύ ήπια πτωτική το β' τρίμηνο (από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο), ωστόσο τα τρίμηνα του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου είναι εντελώς στον αέρα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Brent έφτασε έως και τα 102 δολάρια καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τις μεγαλύτερες επιθέσεις τους από την έναρξη της εξάμηνης σύγκρουσής τους.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών, μία κρίσιμη πηγή ενέργειας για τις αεροπορικές εταιρείες. Ειδικότερα, διαμορφώθηκε στα 171 δολάρια ανά βαρέλι για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, αυξημένο κατά 90% από το μέσο όρο του περασμένου έτους, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

Ήδη από τον Απρίλιο, ο Ο' Λίρι είχε δηλώσει στο CNBC ότι ορισμένες ευρωπαϊκές αεροπορικές ενδεχομένως να χρεοκοπήσουν αργότερα εντός του έτους καθώς το κόστος των αεροπορικών καυσίμων γίνεται όλο και πιο δύσκολο να απορροφηθεί. Τότε, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι έχει καλύψει αμφίδρομα το 80% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών για τη θερινή περίοδο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον πολιτικό κόσμο - Το «μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια» - Ο…ζαχαρώδης Ανδρουλάκης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αισθητά υψηλότερες τιμές φέτος - Ανοιχτό παράθυρο για απευθείας επιδότηση

Η μετακίνηση των επενδυτών - Το ποδόσφαιρο και τα λεφτά - Tο ελληνικό «ραντεβού» με το Διάστημα

tags:
Ryanair
Αεροπορικές εταιρείες
Εισιτήρια
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider