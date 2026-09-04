Εβροφάρμα: Διανομή μερίσματος 0,0571 ευρώ ανά μετοχή από 22 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,0571 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εβροφάρμα.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την 16η Σεπτεμβρίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 054412521000 (εφεξής «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1. (4) του Κανονισμού του χρηματιστηρίου Euronext Athens , ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 2026, το μέρισμα για την εταιρική χρήση 2025 ανέρχεται σε συνολικό ποσό €820.392 ή σε €0,06 ανά μετοχή (μικτό) της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Το τελικό μικτό ποσό που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των 0,0601276633 ανά μετοχή, καθώς θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 29.031 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,00013 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,0030063832 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,0571212801 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την 16η Σεπτεμβρίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Euronext Athens και, συνεπώς, την ημέρα αυτή, οι μετοχές της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Euronext Securities Athens Α.Ε. (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ως ακολούθως:

1) Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens A.E.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος (α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens A.E., και (β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Συμμετέχοντα ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται i) μέσω της Euronext Securities Athens A.E. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ.: +30 2553020020, αρμόδια κα Βαλάντω Βλασακάκη).