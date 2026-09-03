Lavipharm: Ανάληψη καθηκόντων Chief Manufacturing & Operations Officer

Την ένταξη του κ. Αναστάσιου Σπυρόπουλου στο δυναμικό της Εταιρείας ως Chief Manufacturing & Operations Officer ανακοίνωσε η Lavipharm.

Την ένταξη του κ. Αναστάσιου Σπυρόπουλου στο δυναμικό της Εταιρείας ως Chief Manufacturing & Operations Officer ανακοίνωσε η Lavipharm.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σπυρόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός (BEng, University of Leeds) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετρά περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία, με ηγετικό ρόλο στις Βιομηχανικές Λειτουργίες και την Εφοδιαστική Αλυσίδα και εξειδίκευση στην παραγωγή στείρων σκευασμάτων και στερεών φαρμακοτεχνικών μορφών.

Η εμπειρία του περιλαμβάνει τη διοίκηση παραγωγικών μονάδων, την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων και την εφαρμογή προγραμμάτων λειτουργικής αριστείας. Προέρχεται από τον Όμιλο Pharmathen, όπου κατείχε τη θέση του Vice President Industrial Operations, Attica sites.