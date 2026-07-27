Κάζιμιρ: Η ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τουλάχιστον άλλη μια φορά τα επιτόκια για να περιοριστεί ο πληθωρισμός

«Τα εισερχόμενα δεδομένα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα πρέπει να είναι πολύ πειστικά για να μην υποστηρίξω μια άλλη αύξηση τον Σεπτέμβριο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον μία φορά ακόμη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχο, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πέτερ Κάζιμιρ.

Ακόμη και μια μικρή βελτίωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν θα αλλάξει την ανάγκη για αυστηρότερες πολιτικές, ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, πρόσθεσε ότι μια κλιμάκωση του πολέμου θα δικαιολογούσε περισσότερες αυξήσεις.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση στο πλαίσιο της προσεκτικής προσαρμογής μας στους πληθωριστικούς κινδύνους», τόνισε ο Κάζιμιρ. «Αυτό είναι δικαιολογημένο ακόμη και αν η κατάσταση βελτιωθεί κάπως» επισήμανε.

«Σε περίπτωση που η κατάσταση κλιμακωθεί, με τις πιέσεις στις τιμές να γίνονται ισχυρότερες και πιο επίμονες, θα χρειαστεί να αυστηροποιήσουμε περισσότερο την πολιτική μας τα επόμενα τρίμηνα», πρόσθεσε.

Οι παρατηρήσεις του Καζίμιρ αποτελούν το ισχυρότερο μήνυμα μέχρι στιγμής ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι έτοιμοι να αυξήσουν τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, αφού αποφάσισαν να μην προβούν σε δεύτερη συνεχόμενη αύξηση την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει το Bloomberg

Μέχρι τότε, μια σειρά από νέες πληροφορίες και προβλέψεις θα προσφέρουν μια καλύτερη εικόνα της ζημιάς που θα προκληθεί στην οικονομία της ευρωζώνης από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Σλοβάκος υποστήριξε ότι η κύρια εστίαση της ΕΚΤ παραμένει στο πώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας επηρεάζει τις τιμές στο μπλοκ των 21 κρατών και επανέλαβε την ανάλυση της Προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ από την περασμένη εβδομάδα ότι «ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί».

Μια αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο έχει πλήρως τιμολογηθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αφού το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, αν και σήμερα το Brent έχει υποχωρήσει στα 90 δολ.

«Δεν εκπλήξαμε τις αγορές τον Ιούλιο και δεν πρέπει να τις εκπλήξουμε τον Σεπτέμβριο», είπε ο Κάζίμιρ. «Τα εισερχόμενα δεδομένα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα πρέπει να είναι πολύ πειστικά για να μην υποστηρίξω μια άλλη αύξηση τον Σεπτέμβριο» τόνισε χαρακτηριστικά.