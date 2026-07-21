Ναυτιλιακές δίνουν ως και 6 επιπλέον μισθούς στους ναυτικούς για να περάσουν το Ορμούζ

Η Sinokor Group, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης υπερδεξαμενόπλοιων στον κόσμο, προσπαθεί να πείσει τα πληρώματά της να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, προσφέροντας έξι επιπλέον μηνιαίους μισθούς σε όσους δεχθούν να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο ταξίδι.

Η Sinokor Group, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης υπερδεξαμενόπλοιων στον κόσμο, προσπαθεί να πείσει τα πληρώματά της να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, προσφέροντας έξι επιπλέον μηνιαίους μισθούς σε όσους δεχθούν να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο ταξίδι, φέρνοντας τους ναυτικούς αντιμέτωπους με ένα δύσκολο δίλημμα, καθώς έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία μεγάλη οικονομική αμοιβή και τον αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Sinokor, προσφέρει τεράστια μπόνους στους ναυτικούς της για ένα ταξίδι μετ' επιστροφής για να παραλάβουν πετρέλαιο είτε από τη Σαουδική Αραβία είτε από το Ιράκ και να το εκφορτώσουν στον Κόλπο του Ομάν. Η εταιρεία εκτιμά ότι ο συνολικός χρόνος του ταξιδιού θα είναι περίπου ένας μήνας, σύμφωνα με έγγραφο που έφτασε στα χέρια του Bloomberg.

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Τουλάχιστον 59 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση στον Περσικό Κόλπο και γύρω από αυτόν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με 17 ναυτικούς να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ.

Οι προσφορές - που έγιναν πριν από τις νέες επιθέσεις της Δευτέρας στην περιοχή μετά την κλιμάκωση της νέας έντασης - υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα της διέλευσης από κρίσιμη πλωτή οδό. Οι καπετάνιοι κερδίζουν μέχρι και 15.000 δολάρια το μήνα σε πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με αξιωματούχους δύο ναυτιλιακών εταιρειών. Αντίστοιχα, ένας νέος ναύτης, μπορεί να κερδίζει περίπου 1.500 δολάρια το μήνα σε κανονικές περιόδους και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να εγκαταλείψουν ένα πλοίο και να αντικατασταθούν εάν δεν θέλουν να πλεύσουν στην επικίνδυνη ζώνη.

Κερδίστε εκατομμύρια

Οι πλοιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν εκατομμύρια δολάρια για να ταξιδέψουν με τα πλοία τους εντός και εκτός του Ορμούζ, και οι ασφαλιστικές εταιρείες χρεώνουν επίσης τώρα τεράστια ασφάλιστρα για τη διέλευση. Τα πληρώματα, ωστόσο, είναι αυτά που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο προσωπικό ρίσκο και ορισμένοι εξακολουθούν να αρνούνται τις επιπλέον ανταμοιβές, επισημαίνει το Bloomberg.

Tουλάχιστον δύο ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα, ενώ ένα άλλο πλοίο εγκαταλείφθηκε τη Δευτέρα. H παραπάνω προσφορά έγινε μετά από τις συγκεκριμένες απώλειες.

«Ορισμένες εταιρείες τους προσφέρουν τεράστια μπόνους», σύμφωνα με τον καπετάνιο Pradeep Chawla, πρόεδρο της GlobalMET, φορέα που συνεργάζεται με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την προώθηση της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ναυτικών, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην προσφορά της Sinokor.

«Έχουμε ακούσει ιστορίες για μεγάλο αριθμό μελών πληρώματος που αποβιβάστηκαν, ωστόσο καταφέρνουν να βρουν άτομα που είναι πρόθυμα να πάνε» τόνισε.