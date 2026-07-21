Μιχαηλίδου: Διευρύνουμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο και σε άλλες περιοχές

Όπως είπε, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης ξεκίνησε σωστά στις περιφερειακές ενότητες του Έβρου, αλλά «δεν είχε την απορρόφηση που θα θέλαμε».

Στην προβλεπόμενη διεύρυνση του κύκλου των δυνητικών ωφελούμενων, που θέλουν να μετεγκατασταθούν στον Έβρο και αργότερα και σε άλλες ακριτικές περιοχές, αναφέρθηκε σε παρέμβασή της στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον «Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ» η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως είπε, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης ξεκίνησε σωστά στις περιφερειακές ενότητες του Έβρου, αλλά «δεν είχε την απορρόφηση που θα θέλαμε. Γι' αυτό κάναμε δύο πράγματα. Ένα, το αλλάξαμε, δηλαδή πατήσαμε πάνω στα θετικά κείμενα και τα διευρύναμε και τα ενισχύσαμε. Δηλαδή, δίνουμε 50% προκαταβολή, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να πάει, να μπορεί να πάει, αλλά να έχει και τα χρήματα από πριν. Διευρύναμε την χρηματοδότηση ανεξαρτήτως μεγέθους της πόλης στην οποία κάποιος πηγαίνει, οριζοντίως, στις 10.000 ευρώ. Πριν ήταν 5.000 ευρώ για μεγαλύτερες πόλεις, και 10.000 για μικρότερες πόλεις και χωριά. Επίσης, απαλείψαμε την προϋπόθεση εργασίας, έτσι ώστε αν πας κάπου, να μην χρειάζεται να έχεις από πριν συμβόλαιο εργασίας με τον εργοδότη σου».

Η αναφερόμενη διάταξη, που είναι ενταγμένη στο νομοσχέδιο για τον «Προσωπικό Βοηθό» δίδει τη δυνατότητα συμμετοχής και κατοίκων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφοίτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα των δήμων μετεγκατάστασης, ενώ παράλληλα απλουστεύονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής με την κατάργηση απαιτήσεων που αποδείχθηκαν δυσχερείς κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, όπως ιδίως της προϋπόθεσης εργασίας. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της πρώτης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης, ώστε να διευκολύνεται η πραγματική εγκατάσταση των ωφελούμενων στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος. Επίσης, επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε να εξειδικεύονται με κοινή υπουργική απόφαση οι νέοι όροι εφαρμογής του Προγράμματος και να καθίσταται δυνατή η επέκτασή του σε πρόσθετους δήμους και δημοτικές ενότητες, με βάση δημογραφικά και αναπτυξιακά κριτήρια, προς αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών του.

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτα, που υποστήριξε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, όχι μόνο απέτυχε, καθώς μόνο δύο αιτήσεις εγκρίθηκαν, τους ωφελούμενους να μην έχουν ενισχυθεί, με αποτέλεσμα να γυρίσουν πίσω, η κα Μιχαηλίδου είπε ότι «και οι δύο τους έχουν πληρωθεί, την πρώτη από τις δύο δόσεις, ως ορίζεται στην νομοθεσία μας. Ο ένας συγκεκριμένα έχει πάρει πέντε χιλιάδες ευρώ, ο άλλος έχει πάρει τρεις χιλιάδες ευρώ». Όσο για το λόγο που δεν είναι περισσότεροι, είπε ότι «οι υπόλοιποι πεντακόσιοι εξήντα, έγραψαν ψευδή στοιχεία. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν εκεί, ήταν από εκεί, είχαν χρόνια διαμονή, δεκαετιών στα μέρη αυτά, και θεώρησαν ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν θα το καταλάβει. [. . .] Όμως, η ελληνική δημόσια διοίκηση λειτούργησε, το κατάλαβε και προφανώς δεν πλήρωσε αυτούς τους ανθρώπους». Όπως είπε η κα Μιχαηλίδου το πρόγραμμα δεν απέτυχε, και ότι με πίεση βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ διευρύνεται και σε άλλους νομούς.«Δεν έχουμε ψευδαίσθηση. Δεν είναι πανάκεια το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης. Ούτε κανείς επειδή θα πάρει 10.000 ευρώ ακόμα και έτσι όπως αλλάζουμε τις συνθήκες του προγράμματος θα το κάνει να πάει στην περιφέρεια μόνο και μόνο επειδή παίρνει αυτά τα χρήματα. Όμως, συνδυάζοντάς το με άλλες κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και με τα οικογενειακά χαρακτηριστικά του δικού του νοικοκυριού μπορεί και ελπίζουμε ότι θα το χρησιμοποιήσει και έτσι ελπίζουν και μέλη της αντιπολίτευσης».

Από την πλευρά του, ο κ. Χήτας ζήτησε να μην αποκλείονται από το πρόγραμμα μετεγκατάστασης κάτοικοι της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Το θέμα μας «δεν είναι το κράτος να έρχεται και να δίνει λεφτά έτσι ώστε κάποιος να πηγαίνει από ένα μέρος που έχει πρόβλημα δημογραφικής συρρίκνωσης σε ένα άλλο μέρος που έχει πρόβλημα δημογραφικής συρρίκνωσης» σχολίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ