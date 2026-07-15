Ο Γιάννης Αμανατίδης νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τις αντιρρήσεις του για την διαδικασία που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα για την εκλογή γενικού γραμματέα και μετά προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα σε επικοινωνία που είχε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, που αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην προέδρου, ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποιήσει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.

Νωρίτερα, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλλει με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, τρεις ακόμη βουλευτές του κόμματος, οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης.

Παράλληλα την παραίτησή τους από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποβάλλει ο Φοίβος Τσικλιάς και ο Γιώργος Μπάκης από την θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ