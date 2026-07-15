ΕΕ-Ουκρανία: Υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης για την παραγωγή drones

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε στο Κίεβο την υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ουκρανία για την ενίσχυση της από κοινού παραγωγής drones.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στο Κίεβο την υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ουκρανία για την ενίσχυση της από κοινού παραγωγής drones.

«Αυτό που υπογράφουμε σήμερα είναι η δική μας συμφωνία για drones», δήλωσε από την ουκρανική πρωτεύουσα παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η συμφωνία αυτή θα φέρει μαζί την ουκρανική επινοητικότητα και την βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν χωρίς να δώσει στοιχεία για την αξία της συμφωνίας.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μετά την ρωσική εισβολή το 2022 υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των drones.

«Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευθούμε μαζί», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και εξήγησε; «Η ιδέα είναι η σύνδεση αυτής της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης που έχουν δοκιμαστεί επί του πεδίου με τις τεράστιες τεχνολογικές και βιομηχανικές δυνατότητες της ΕΕ».

«Διαθέτουμε ασφαλείς μονάδες παραγωγής που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του όγκου», παραγωγής. «Με την συμφωνία αυτή, το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: ήρθε η στιγμή για να επενδύσουμε στην Ουκρανία και αυτό σημαίνει να επενδύσουμε στην Ευρώπη και να επενδύσουμε στην κοινή μας ασφάλεια».

Η Ουκρανία κατασκευάζει ήδη περί τα 10 εκατομμύρια drones ετησίως, ορισμένα μακρού βεληνεκούς, και φιλοδοξεί να διπλασιάσει την παραγωγή της, δήλωσε στο πλευρό της ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει πλήθος συμφωνιών για drones με χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Και άλλες συμφωνίες βρίσκονται σε προετοιμασία με την Γερμανία, την Νορβηγία, την Φινλανδία και τον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ