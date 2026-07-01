Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS στην Ευρώπη

Από τις 30 Ιουνίου, οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς να απαιτείται η καταχώριση IBAN.

Από τις 30 Ιουνίου, οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς να απαιτείται η καταχώριση IBAN. Η νέα δυνατότητα ενεργοποιείται μέσω της διασύνδεσης του ελληνικού συστήματος άμεσων πληρωμών με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA (European Payments Alliance).

Στην πρώτη φάση εφαρμογής, οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να πραγματοποιούνται μεταξύ χρηστών στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ανδόρρα. Ειδικότερα, το ελληνικό IRIS Payments διασυνδέεται με το Bizum της Ισπανίας, το MB WAY της Πορτογαλίας και το BANCOMAT Pay της Ιταλίας, δημιουργώντας ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Για τον χρήστη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στείλει χρήματα σε συγγενείς, φίλους ή συνεργάτες στις παραπάνω χώρες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία που ήδη γνωρίζει από το IRIS στην Ελλάδα και με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και ισχυρής ταυτοποίησης.

Σήμερα, το ευρωπαϊκό δίκτυο συνδέει περίπου 57,3 εκατ. πολίτες σε πέντε χώρες. Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 η εμβέλειά του να επεκταθεί σε περισσότερους από 176 εκατ. πολίτες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από το 2027 σχεδιάζεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και σε πληρωμές προς ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.