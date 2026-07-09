Χρηματιστήριο: Ανοδική αντίδραση και «μάχη» για τις 2.500 μονάδες

Το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων επιχειρεί να ανακτήσει την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων επιχειρεί να ανακτήσει την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χθες υψηλότερα σε όλη την καμπύλη, ενώ η τιμή του Brent που χθες βρέθηκε σε υψηλό δύο εβδομάδων, σήμερα υποχωρεί ελαφρά προς τα 77 δολάρια το βαρέλι.

Προς το παρόν, η πιο σαφής ένδειξη για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει η χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει», χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «χάσιμο χρόνου».

Στο μεταξύ, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ενέργειες της Ουάσιγκτον έχουν καταστήσει ανενεργά «σημαντικά και θεμελιώδη» τμήματα του μνημονίου εκεχειρίας και προειδοποίησε με «αποφασιστική απάντηση». Όπως αναμενόταν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η κίνηση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παγώσει.

Πέρα από το γεωπολιτικό μέτωπο, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχοι για την πορεία του πληθωρισμού, ενώ οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας έχουν υποχωρήσει ελαφρώς. Ορισμένα μέλη της Fed υποστήριξαν ότι υπήρχαν επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση του Ιουνίου, αν και τελικά συμφώνησαν στη διατήρησή τους αμετάβλητων. Παράλληλα, η Επιτροπή εξέτασε διάφορα σενάρια για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και ένα στο οποίο ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, οπότε «πιθανότατα θα απαιτηθεί περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής».

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα ενισχύεται ελαφρά περί του 0,50%, όπως και ο CAC στο Παρίσι, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 0,51% κινείται ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.500,91 μονάδες με κέρδη 0,54%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,05% στις 2.827,78 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 2,07% της ΕΤΕ στα 15,53 ευρώ και τα κέρδη 1,49% της Τρ. Κύπρου στα 9,90 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Credia ακολουθούν ενισχυμένες 0,82% και 0,71% αντίστοιχα, ενώ μικρότερα κέρδη καταγράφουν οι μετοχές των Optima (+0,60%), Eurobank (+0,44%) και Alpha Bank (+0,15%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,8:1 με 67 μόλις τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 37 σε αρνητικό και 46 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 28,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,75 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.