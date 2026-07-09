Ιράν: Ο στρατός στοχοθέτησε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν σήμερα εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν σήμερα εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι, «συνεχίζοντας τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται από το στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», στοχοθέτησαν ένα συστημα πυραύλων Patriot στο Κουβέιτ, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο Κατάρ και δεξαμενές καυσίμων στο Μπαχρέιν με «μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων καμικάζι διαφόρων τύπων», σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, στο Παρίσι, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα είναι το αποτέλεσμα της παραβίασης από το Ιράν «των δεσμεύσεων που είχε το ίδιο αναλάβει».

«Είναι το Ιράν που, επιτιθέμενο σε πλοία που κυκλοφορούσαν στα ύδατα του Ομάν, παραβίασε τις ίδιες τις δεσμεύσεις του (σ.σ.: τις οποίες είχε αναλάβει με την πρόσφατη συμφωνία με την Ουάσινγκτον), καθώς και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ερωτηθείς σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανικών πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν τη νύκτα.«Το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία που συνήφθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τον περασμένο μήνα, επέμεινε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Αυτού του τύπου οι ελιγμοί πρέπει απολύτως να σταματήσουν ώστε αυτές οι τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να συνεχισθούν στις καλύτερες συνθήκες», πρόσθεσε και έκανε έκκληση «για ηρεμία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ