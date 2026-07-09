Πετρέλαιο: Ασκήσεις ηρεμίας μετά το χθεσινό ράλι

Τάσεις σταθεροποίησης δείχνει το πετρέλαιο παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν που προκάλεσε το χθεσινό ράλι στις τιμές.

Τάσεις σταθεροποίησης δείχνει το πετρέλαιο παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν που προκάλεσε το χθεσινό ράλι στις τιμές, με τις διεθνείς αγορές πετρελαίου να προσπαθούν να παραμείνουν ψύχραιμες, ελπίζοντας πως η χθεσινή σπίθα δεν θα βάλει ξανά φωτιά στον κλάδο της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τιμή του WTI υποχωρεί ήπια 0,23, στα 73,35 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό τύπου Brent επίσης πέφτει στα επίπεδα του 0,31% στα 77,78 δολ. το βαρέλι.

Τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων, οδήγησε την Τετάρτη σε άνοδο άνω του 5% το πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού.

Σήμερα ωστόσο, η αντίδραση των αγορών φαίνεται μέχρι στιγμής ελεγχόμενη, χωρίς να επικρατεί ο χθεσινός πανικός.

Η χθεσινή, γεμάτη ένταση ημέρα, βρήκε την κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ να μειώνεται απότομα. Σύμφωνα με αναλυτές της Windward Maritime, το πέρασμα «λειτουργεί και πάλι υπό συνθήκες πλήρους σύγκρουσης», καθώς η μερική ομαλοποίηση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τα μέσα Ιουνίου «έχει ουσιαστικά καταρρεύσει».

Στο μέτωπο των αποθεμάτων, η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) ανακοίνωσε ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των ποσοτήτων στα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου, αυξήθηκαν κατά 3 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουλίου.