Επιχείρηση ανασύνταξης στις ευρωαγορές μετά τη «βουτιά» τετραμήνου

Προσπάθεια για rebound μετά την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Μάρτιο καταγρέφεται την Πέμπτη στις ευρωαγορές.

Προσπάθεια για rebound μετά την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Μάρτιο καταγρέφεται την Πέμπτη στις ευρωαγορές, χάρη στην ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, ενώ οι επενδυτές εξετάζουν τις προοπτικές για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θέλει να «κάνει μια συμφωνία».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,% στις 639,78 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,82% στις 6.256 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο 0,52% στις 25.025 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,49% στις 8.292 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,50% στις 10.435μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει 0,75% στις 52.209 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 ισχυροποιείται 1,34% στις 19.304 μονάδες.

Ο τεχνολογικός τομέας ηγείται των κερδών με άνοδο 1,6%. Οι μετοχές τσιπ «πρασινίζουν» με τον τίτλο της Siltronic να αναρριχάται 7,4%, ενώ η Soitec προσθέτει 5,5% και η ASML σημειώνει άλμα 2,5%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της AstraZeneca κατρακυλά 8%, αφού το φάρμακο Wainua για νευρολογικές παθήσεις, που παρασκευάζεται σε συνεργασία με την αμερικανική Ionis απέτυχε να επιτύχει τον κύριο στόχο της μείωσης των καρδιαγγειακών θανάτων και των επαναλαμβανόμενων καρδιακών προβλημάτων στις τελικές κλινικές δοκιμές.

Το επενδυτικό κλίμα βρίσκει στήριξη επίσης από το ότι η Κίνα θα μπορούσε να επιτρέψει στις εγχώριες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης περιορισμένη πρόσβαση στα τσιπ H200 της Nvidia, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για υποδομές ΑΙ θα μπορούσε να λάβει περαιτέρω ώθηση.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου, ήταν οριακά χαμηλότερες καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα τελευταία σχόλια του Τραμπ για τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, αφού ο Τραμπ ανακοίβωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έληξε την Τετάρτη, και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία κοκκίνισαν τα διεθνή χρηματιστηριακά ταμπλό.