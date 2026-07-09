Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο ο Γιάννης Αργυρίου

Η Cosmos Sport, μέλος του Ομίλου JD Sports Fashion plc,ανακοινώνει τον Γιάννη Αργυρίου ως Managing Director των δύο αγορών.

Η Cosmos Sport, μέλος του Ομίλου JD Sports Fashion plc, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης και της εξέλιξης της οργανωτικής της δομής σε Ελλάδα και Κύπρο, ανακοινώνει τον Γιάννη Αργυρίου ως Managing Director των δύο αγορών. Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της διεύρυνσης του ρόλου του Μιχάλη Τσικνάκη ως CEO Sporting Goods του JD Group, ο οποίος παραμένει στρατηγικά συνδεδεμένος με την πορεία και την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, μέσα από τις διευρυμένες αρμοδιότητές του.

Η κίνηση αποτυπώνει την ωρίμανση της JD|Cosmos στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου και τη σταθερή επένδυση στην ανάπτυξη στελεχών μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό.

Ο Γιάννης Αργυρίου, έχει διαγράψει δυναμική πορεία στον οργανισμό και αποτελεί ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της JD|Cosmos. Εντάχθηκε στον οργανισμό το 2020 ως Group Retail Manager, ενώ το 2021 ανέλαβε τη θέση του Group Retail Director και από το 2025 κατέχει τον ρόλο του Chief Omnichannel Officer. Μέσα από τους παραπάνω ρόλους έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του retail δικτύου, στη δυναμική ενίσχυση των omnichannel λειτουργιών της εταιρείας και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας πελάτη στην επαφή του με το brand.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Γιάννης Αργυρίου δηλώνει σχετικά: «Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που εκφράζει ο Όμιλος και η οικογένεια Τσικνάκη αναθέτοντάς μου αυτόν τον σπουδαίο ρόλο. Σε έναν οργανισμό που δε σταματά να εξελίσσεται με συνέπεια, δεσμεύομαι στη σταθερή συνεργασία μου με τις ομάδες που έχουν χτίσει ως τώρα την ιστορία της εταιρείας, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά του».

Από τη πλευρά του, ο Μιχάλης Τσικνάκης, CEO of Sporting Goods στο JD Group, αναφέρει: «Ο Γιάννης είναι ένα στέλεχος με εξαιρετικές ικανότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία. Η προσήλωσή του είναι συνυφασμένη με στην ανάπτυξη της JD|Cosmos. Η αποστολή μας παραμένει ξεκάθαρη: να χτίζουμε Brands με ισχυρή ταυτότητα, δημιουργώντας αξία για τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τον κόσμο γύρω μας. Θεωρώ σπουδαίο να ανακαλύπτουμε και να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους εκείνους που μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό μπορούν να δημιουργήσουν τη επόμενη γενιά ηγετών».

Η ανάθεση του Managing Director JD|Cosmos ρόλου σε Ελλάδα και Κύπρο στον Γιάννη Αργυρίου, είναι αποτέλεσμα της πολυετούς συνεισφοράς του στην ανάπτυξη του Ομίλου, της βαθιάς γνώσης του οργανισμού και της συμβολής του στην επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.