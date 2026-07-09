Κόστα - Λάιεν για δείπνο με Ερντογάν: Νέα δυναμική για λύση Κυπριακού μέσω ΟΗΕ

«Η Τουρκία ζητά αναζωογόνηση ενταξιακής διαδικασίας» επεσήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε Φον ντερ Λάιεν και Κόστα.

Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η «ανανεωμένη δυναμική» για προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση τους ευχαριστούν τον Ερντογάν για τη θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας σχέση». Όπως σημειώνουν, «σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, η εταιρική μας σχέση είναι σημαντικότερη από ποτέ».

«Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία,» προσθέτουν, κλείνοντας την ανάρτηση με την αναφορά στο Κυπριακό: «Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Παρόντες στη συνάντηση τριών ηγετών ήταν η επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Κόστα, Άννα-Μαρία Μπούρα, ο επικεφαλής του επιτελείου της φον ντερ Λάιεν, Μπιόρν Σάιμπερτ, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς και ο Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ.

Όπως και σε όλους τους ηγέτες που έλαβαν μέρος στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Κόστα και φον ντερ Λάιεν έλαβαν ως δώρο του οικοδεσπότη Ερντογάν, όπως συνηθίζεται σε Συνόδους που έχουν να κάνουν με την άμυνα, από ένα περίστροφο, μαζί με αληθινές σφαίρες, μαζί με τα έγγραφα εξαγωγής για κάθε ένα από τα όπλα, στα οποία ήταν χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη τους.

Bασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας ότι βασική προσδοκία της Άγκυρας είναι η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας.

Όπως ανέφερε για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες συναντήσεις. Ο Τούρκος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι εδώ και χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος της Τελωνειακής Ένωσης. Υποστήριξε επίσης ότι, χάρη στα βήματα που έχουν γίνει, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κέντρο για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η διασύνδεση των οικονομιών Τουρκίας και Ευρώπης αυξάνει την ανταγωνιστική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει οι ρυθμίσεις που σχεδιάζει η ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων να περιλαμβάνουν και την Τουρκία. Όπως αναφέρεται, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να συμβάλει στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Άγκυρα αναμένει βήματα που θα είναι συμβατά με το πνεύμα και το δίκαιο της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ. Όπως αναφέρεται, στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο.