Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα για ανέργους 55 ετών και άνω για 8.000 θέσεις εργασίας

Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για άνεργους 55 ετών και άνω ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για άνεργους 55 ετών και άνω ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι «το πρόγραμμα 55+ είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μία μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις δουλειά εάν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55, παρά αν είσαι στα 30 ή στα 40. Η πολιτεία δεν μπορεί να στέκεται αμέτοχη σε αυτό και γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, ως Υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, για τους συμπολίτες μας αυτούς 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε Δήμους, σε Περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες».

Όπως τόνισε η υπουργός, το πρόγραμμα 55+ υλοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και είναι διάρκειας 24 μηνών, έχοντας ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 35.000 συμπολίτες μας ώστε να συμπληρώσουν τα συντάξιμά τους έτη, παρέχοντας από την πλευρά τους, την πολύτιμη εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Αναφορικά με την επικείμενη ρύθμιση που εξήγγειλε προ λίγων ημερών για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι πρόκειται για την επίλυση μίας εκκρεμότητας 10 ετών την οποία δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου και προέβλεπε ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, ο χήρος ή η χήρα λαμβάνει αρχικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου για τρία χρόνια και στη συνέχεια το 70% γίνεται 35%.

«Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και πλέον έρχεται και το κράτος και τους λέει, στο μισό η σύνταξη που έπαιρνες και άρα αγωνιούν και για την επιβίωσή τους. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζητείτο 10 χρόνια. Υπήρχαν νομικά ζητήματα για την επίλυση αυτού προβλήματος και υπήρχαν και δημοσιονομικά ζητήματα, δηλαδή που θα βρούμε τα λεφτά για να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη και να μπορέσουμε να μείνουμε στο 70% και να μην πέσουμε στο 35%».

Όπως εξήγησε η κα Κεραμέως, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας το πρώτο τετράμηνο του 2026 απέφερε πλεόνασμα ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, δημιουργώντας τον αναγκαίο δημοσιονομκό χώρο.

«Το λέω γιατί; Γιατί για μας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν πάμε και διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες, πρώτα να έχουμε βρει τον δημοσιονομικό χώρο. Βρήκαμε λοιπόν τον δημοσιονομικό χώρο και ήρθαμε εν συνεχεία να θεραπεύσουμε μια κοινωνική αδικία και να βάλουμε τέλος σε 10 χρόνια αβεβαιότητας» δήλωσε η υπουργός.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι από τις επαφές που είχε με χήρες και χήρους συμπέρανε τη μεγάλη τους αγωνία: «Τι θα γίνει αν εμείς φύγουμε από τη ζωή και έρθει το κράτος και ζητήσει αναδρομικά πίσω από τα παιδιά μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγωνία. Με τη ρύθμιση λοιπόν που εξήγγειλα, η οποία θα περάσει η Βουλή των Ελλήνων μέσα στον Ιούλιο, με άμεση εφαρμογή, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν περικοπή στις συντάξεις τους στο 35%, η σύνταξή τους θα αυξηθεί στο 70%».

Η κα Κεραμέως ανέφερε ότι επιπροσθέτως υπάρχουν περίπου 75.000 χήρες και χήροι στους οποίους έπρεπε να έχει μειωθεί η σύνταξη από το 70% στο 35% κατ’ εφαρμογή του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

«Αυτό δεν είχε γίνει και πλέον αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα τους ζητηθούν καθόλου αναδρομικά για τα χρήματα που έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα» είπε.

Επιπλέον, η υπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία «με 122.000 συμπολίτες μας συνταξιούχοι οι οποίοι λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Μία από δικό τους δικαίωμα και μία σύνταξη χηρείας, για παράδειγμα. Με βάση τον νόμο Τσίπρα - Κατρούγκαλου και με βάση και μια μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτές οι δύο εθνικές γίνονται μία. Δηλαδή δεν μπορούν να παίρνουν δύο εθνικές. Εμείς είχαμε πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και ότι πρέπει να το διορθώσουμε και γι’ αυτό μέσα σε αυτά που εξήγγειλα και θα νομοθετήσουμε, είναι ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν δύο εθνικές. Δεν θα πάμε στη μία εθνική όπως έλεγε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου και επιπλέον έχω να σας πω ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά ούτε από εκείνους για την περικοπή που θα έπρεπε να γίνει».

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στην περίπτωση παιδιών που βρίσκονται στην τραγική θέση να έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

«Αυτά τα παιδιά παίρνουν ότι παίρνουν σε ανταποδοτική σύνταξη από τους δύο γονείς και έως τώρα παίρνανε το 50% μίας εθνικής σύνταξης. Αυτό διπλασιάζεται, δηλαδή θα παίρνουν το 50% και από τις δύο εθνικές συντάξεις. Μία διόρθωση κι εδώ, μίας θα έλεγα στρέβλωσης, πάμε να ενισχύσουμε λοιπόν να στείλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στήριξης των παιδιών αυτών που είναι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση».

Αναφορικά με τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η υπουργός επεσήμανε ότι μετά την πιλοτική επέκτασή της σε νέους κλάδους όπως της ιδιωτικής υγείας, των τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε μικρότερες υπηρεσίες όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια, στις δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, στον κλάδο των επισκευών, στα logistics, στη διαχείριση νερού και λυμάτων, στα τυχερά παίγνια, θα προστατεύονται 2,5 εκ. εργαζόμενοι.

Στη συνέχεια η κα Κεραμέως απαντώντας σε ερώτηση αν λειτουργεί σωστά η ψηφιακή κάρτα εργασίας και αν γίνονται παρατυπίες, υπογράμμισε ότι «εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτα απ' όλα υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της ανώνυμης καταγγελίας στο 1555, στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας κάνει σωρηδόν ελέγχους. Μάλιστα, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Παλιότερα είχαμε 50 χιλιάδες κατ' έτος, τώρα έχουμε πάνω από 80 χιλιάδες κατ' έτος ελέγχους. Εάν σε βρει στο σούπερ μάρκετ και ενώ έχεις χτυπήσει κάρτα ότι έχεις φύγει, το πρόστιμο είναι 10.500 ευρώ στον εργοδότη για κάθε έναν εργαζόμενο που βρίσκει με μη σωστή σήμανση. Άρα η κάρτα από μόνη της, σε συνδυασμό με τον ελεγκτικό μηχανισμό και με την επιθεώρηση εργασίας, αυτό είναι που έχει οδηγήσει στα νούμερα που έχει οδηγήσει. Πώς νομίζετε ότι έχουμε μισό δις περισσότερο στα έσοδα ασφαλτικά ταμεία; Πώς έχουμε κάποιους κλάδους, τους οποίους πήγαμε και μετρήσαμε τις δηλωθείσες υπερωρίες πριν τη χρήση της κάρτας και μετά. Ξέρετε τι αύξηση είχαμε; 1.200%».

Ερωτηθείσα σχετικά με την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό, η υπουργός υπενθύμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει από το 18% το 2019 περίπου στο 8% σήμερα, 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω.

«Αυτό είναι απλά ένας δείκτης, εμένα με ενδιαφέρει ότι πίσω από τον δείκτη, είναι 563 χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δε δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν, άρα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να δημιουργήσουν, να φροντίσουν για τους ίδιους και για την οικογένειά τους» δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είναι το καλύτερο πεντάμηνο σε νέες θέσεις εργασίας, ξέρετε από πότε; Από το 2001, της τελευταίας 25ετίας. Άρα λοιπόν έχουμε μία νέα πρόκληση; Έχουμε μία νέα πρόκληση. Η νέα πρόκληση ποια είναι; Ότι σιγά-σιγά στερεύει η δεξαμενή μας, δηλαδή έχουμε μία δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού και σιγά-σιγά όσο μειώνεται η ανεργία κι όσο αυξάνεται η απασχόληση, υπάρχουν λιγότεροι διαθέσιμοι εργαζόμενοι».

Σημείωσε δε, ότι οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν μία αυτονόητη δεξαμενή, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που εντοπίζεται στην ελληνική αγορά εργασίας.

«Το Υπουργείο Εργασίας κάνει εδώ και δύο χρόνια μία πολύ συστηματική προσπάθεια, που λέγεται Rebrain Greece. Πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, που έχουμε πολλούς Έλληνες, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Γερμανία, Αμερική και πηγαίνουμε όχι μόνοι μας, μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό και γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις σε μία ημέρα. Και όλο αυτό τι αποτέλεσμα έχει; Έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 473 χιλιάδες πολίτες».