Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έρευνα για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον κλάδο των φροντιστηρίων

Ενδείξεις ύπαρξης κάθετων συμπράξεων που αφορούν τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων

Στην κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης και στην ανάθεσή της σε αρμόδιο εισηγητή, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών φροντιστηριακής εκπαίδευσης προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Όπως υπογραμμίζεται, η έρευνα αφορά πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων και βασίζεται σε ανώνυμες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση στις 30 Απριλίου 2025.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προέκυψαν, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενδείξεις ύπαρξης κάθετων συμπράξεων που αφορούν τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων, την εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής μέσω της κατάρτισης και κοινοποίησης τιμοκαταλόγων διδάκτρων, καθώς και τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού εκπτώσεων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανάθεση της υπόθεσης σε εισηγητή σημαίνει πως η έρευνα βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες για τη λήψη απόφασης. Διευκρινίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προδικάζει ούτε το περιεχόμενο της εισήγησης ούτε την τελική απόφαση της Ολομέλειας. Η διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται από πολυπλοκότητα της υπόθεσης, όγκο του διοικητικού φακέλου, αριθμό των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και βαθμό συνεργασίας τους.