Ιράν: Αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων και αλλαγή πυρηνικού δόγματος εάν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ήδη έτοιμο προς εξέταση κοινοβουλευτικό σχέδιο για την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), θα αλλάξει πλήρως το πυρηνικό του δόγμα και θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των στενών του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και του Ορμούζ, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του.

Ο Ρεζαΐ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ήδη έτοιμο προς εξέταση κοινοβουλευτικό σχέδιο για την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον αρκετές επιλογές τις οποίες δεν χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου των σαράντα ημερών.