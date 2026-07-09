Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων και αλλαγή πυρηνικού δόγματος εάν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων και αλλαγή πυρηνικού δόγματος εάν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ήδη έτοιμο προς εξέταση κοινοβουλευτικό σχέδιο για την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), θα αλλάξει πλήρως το πυρηνικό του δόγμα και θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των στενών του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και του Ορμούζ, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του.

Ο Ρεζαΐ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ήδη έτοιμο προς εξέταση κοινοβουλευτικό σχέδιο για την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον αρκετές επιλογές τις οποίες δεν χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου των σαράντα ημερών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Εξετάζεται παράταση υποβολών έως τις 22 Ιουλίου

Το γαλάζιο σινιάλο στους αγρότες - Το τηλεοπτικό μπλόκο - Οι φευγάτοι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Lamda: «Βγαίνουν» 350 διαμερίσματα στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2026

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Πυρηνικά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider