Πράσινα τιμολόγια: Μικρή άνοδος τιμών τον Ιούλιο - Σήμερα οι ανακοινώσεις των προμηθευτών

Γιατί η αγορά προεξοφλεί αυξημένες χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων τον Ιούλιο. Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» στα ταμπλό των Χρηματιστήριων Ενέργειας. Στα «κόκκινα» μπαίνει ο Ιούλιος. Οι τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς για μικρές αυξήσεις στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον μήνα Ιούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσουν οι σημερινές ανακοινώσεις των εταιρειών προμήθειας με την ΔΕΗ να κάνει την αρχή μέσα στη μέρα για να ακολουθήσουν μέχρι αργά το βράδυ και οι υπόλοιπες εταιρείες όπως γίνεται συνήθως.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου που συνομίλησαν με το insider.gr, οι προβλέψεις για υψηλότερα κόστη προμήθειας τον Ιούλιο «υποχρεώνει» τους προμηθευτές να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα ή ακόμη και να κινηθούν ελαφρώς ανοδικά ώστε να αντιστοιχηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την «δυναμική» της αγοράς όπως προβλέπεται και αναμένεται να εξελιχθεί στη διάρκεια του μήνα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει διαμόρφωση χρεώσεων σε τέτοια επίπεδα που από την μία θα αντανακλούν την «ισορροπία» στο κόστος της χονδρεμπορικής τον προηγούμενο μήνα που σε γενικές γραμμές η μέση τιμή κινήθηκε πάνω-κάτω στα επίπεδα του Μαΐου όσο και την τάση ανόδου τον Ιούλιο σε συνέχεια της αύξησης της ζήτησης.

«Κοκκινίζουν» τα ταμπλό των χρηματιστηρίων τις βραδινές ώρες

Άλλωστε, όπως σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, τα μέχρι στιγμής «δείγματα γραφής», όπως αποτυπώνονται στο «ταμπλό» του Χρηματιστήριου Ενέργειας επιβεβαιώνουν το «μοτίβο» του Ιουλίου που θέλει να αυξάνουν οι τιμές, ιδίως τις βραδινές ώρες, όταν «προστρέχουν» στο σύστημα οι ακριβότερες συμβατικές μονάδες για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Ενδεικτικά, την τελευταία εβδομάδα, η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας σημειώνει «ρεκόρ» μέγιστων τιμών με την υψηλότερη να καταγράφεται στις 30 Ιουνίου στα 519.29€/MWh ενώ η αντίστοιχη τιμή σήμερα «έκλεισε» στα 392,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τις μέγιστες τιμές στη διάρκεια της ημέρας με την μέση τιμή χονδρικής να διαμορφώνεται σε πολύ κατώτερα επίπεδα, ωστόσο, το «άλμα εις ύψος» δείχνει ακριβώς τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά και οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν στη διάρκεια του μήνα, αναλόγως και πως θα εξελιχθεί η θερμοκρασία και κατά συνέπεια η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάλογα δείγματα καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη εν μέσω «κύματος» καύσωνα με τις τιμές να κορυφώνονται τις βραδινές ώρες στα 200-400 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, χωρίς να λείπουν και 15λεπτά με την τιμή στο Θεό, ήτοι να ξεπερνάει τα 900 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, όπως συνέβη σήμερα στην Ουγγαρία το διάστημα 21:15-21:30.

Ισορροπία και προσαρμογή το «μότο» των προμηθευτών για τις χρεώσεις

Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση των εταιρειών προμήθειας, όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες της αγοράς, δεν φαίνεται να μετατοπίζεται ή να αλλάζει ριζικά με την γενικότερη «πρόθεση» να είναι να «διατηρήσουν ισορροπίες», αποφεύγοντας να «ξαφνιάσουν το πελατολόγιό τους με εκρηκτικές αυξήσεις». «Πιθανά να τσιμπήσουν λίγο οι τιμές χωρίς ωστόσο να δει κάτι τρομερό ο κόσμος» συμπληρώνει άλλη πηγή επί του ίδιου θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων κινήθηκαν σε εύρος από 13,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα έως 21,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 17,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 2% σε μηνιαία βάση.

Οι τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αντίστοιχα, η μέση τιμή χονδρικής που αποτελεί μία εκ των βασικών – ωστόσο όχι την μοναδική – παραμέτρων για τον καθορισμό των χρεώσεων στα πράσινα τιμολόγια είχε καταλήξει στα 88,98 ευρώ/MWh τον Μάιο για να αυξηθεί ελαφρώς τον Ιούνιο στα 91,39 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος στην Ελλάδα κινείται ανοδικά τις τελευταίες μέρες (86,50€/MWh στις 29/06, 137,72€/MWh στις 30/06, 169,11€/MWh στις 1/07) πράγμα που ανάλογα παρατηρείται σε ευρύτερο επίπεδο, με τον ελληνικό «δείκτη» ωστόσο να παραμένει ελαφρώς χαμηλότερα έναντι των γειτονικών αγορών.

Ενδεικτικά, η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος στο Βέλγιο για σήμερα διαμορφώθηκε στα 137,76€/MWh από 210,96€/MWh εχθές, στη Γαλλία 97,45€/MWh από 123,50€/MWh, στη Γερμανία 151,43€/MWh από 187,33€/MWh, στην Ολλανδία 148,57€/MWh από 200,38€/MWh, στη Πολωνία 143,41€/MWh από 161,26€/MWh, στη Βουλγαρία 170,25€/MWh από 148,44€/MWh, στην Ιταλία 148,70€/MWh από 153,14€/MWh, στη Ρουμανία 227,67€/MWh από 293,44€/MWh και στην Ουγγαρία 290,71€/MWh από 235,17€/MWh.

Σημειώνεται ότι η μείωση των τιμών από μέρα σε μέρα σε χώρες ανά την Ευρώπη οφείλεται στη μερική υποχώρηση του κύματος καύσωνα που έπληττε όλες τις προηγούμενες μέρες την Γηραιά Ήπειρο με την «ανοδική τάση» ωστόσο να αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.